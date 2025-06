Atlantico Business

La violence se nourrit d’un déficit de croissance et de confiance

Les diagnostics de cette violence, qui a envahi jusqu’aux cours d’école, s’ajoutent aux nombreuses recommandations qui fusent de partout. Face à l’émotion, tout le monde a un avis, mais personne n’ose mettre en cause le risque du déclin et de la non-croissance. Parce que, qu'on le veuille ou non, la déprime sociale se nourrit de l’endettement extérieur.