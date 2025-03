Louise Archer est titulaire d'une bourse postdoctorale au département des sciences biologiques de l'université de Toronto Scarborough, où elle étudie les réactions des ours polaires à la disparition de la glace de mer due au changement climatique. Ses travaux portent généralement sur le rôle que jouent la physiologie et l'énergétique dans la manière dont les individus, les populations et les communautés réagissent aux environnements changeants, dans le but ultime d'améliorer notre capacité à conserver et à gérer les espèces à risque.