La une prétendument scandaleuse de Paris Match

La Une de Paris Match.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

En première page du magazine appartenant à Vincent Bolloré s’affiche une image qui fait peur. Non, il ne s’agit pas de nus susceptibles de choquer des musulmans. Pas plus que “L’Origine du monde” de Courbet. C’est pire !

L’image, réputée scandaleuse et répréhensible, c’est une crèche de Noël ! Certains journalistes de la rédaction protestent, les laïcards s’indignent et l’extrême-gauche s’en offusque. Cachez cette crèche que je ne saurais voir. Mais dans quel monde vivons-nous ? Noël, c’est une fête pour tous : catholiques, juifs, athées. C’est un des moments de l’année les plus beaux et les plus festifs. Quant à la crèche qui irrite tant, elle a depuis longtemps cessé de n’être qu’un symbole religieux.

Elle célèbre la naissance d’un enfant, une maternité heureuse. Tout le monde peut s’y retrouver et s’y reconnaître. Mais voilà, il paraît que l’enfant s’appelle Jésus !

