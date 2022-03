La Russie va manquer bientôt de généraux : ils tombent comme des mouches en Ukraine !

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, assiste à un briefing sur l'action militaire russe en Ukraine, à Moscou, le 25 mars 2022. L'armée russe a actualisé le 25 mars ses pertes en Ukraine à 1 351 soldats.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

D’après le magazine Foreign Policy qui fait autorité en la matière, quatre généraux russes ont été tués par les Ukrainiens. Ça en fait beaucoup et même plus si l’on en croit Kiev qui annonce en avoir éliminé un cinquième…

Les services secrets occidentaux évaluent à vingt le nombre de généraux russes présents sur le sol ukrainien. Ça voudrait dire qu’un quart d’entre eux auraient été mis hors de combats. Ajoutons-y, toujours selon les mêmes services, les 40.000 soldats russes tués, blessés, prisonniers ou disparus.

L’armée de Poutine paye très, très cher sont invasion de l’Ukraine et surtout son impréparation. On peut supposer que les généraux tués avaient été courageux. Du genre : « je suis votre chef, suivez-moi ! ».

En première ligne donc. Pas sûr car la réalité est passablement différente. Les communications de l’armée russe ne sont pas cryptées. Les Ukrainiens n’ont donc aucun mal à les écouter et à localiser leurs auteurs. Le New York Times a publié une centaine de conversations enregistrées par les hommes de Zelensky. On y entend des soldats à bout de nerfs qui appellent l’aviation au secours.

Grâce à ces conversations, les snipers ukrainiens n’ont aucun mal à découvrir d’où parlent les généraux. Et ils visent bien. Pour soutenir l’Ukraine, Biden lui a livré des petits drones portatifs ultra perfectionnés.

Ils volent à 100 kilomètres à l’heure et explosent en touchant leur cible. Il ne faut pas chercher ailleurs l’hécatombe des forces russes. Un jour viendra quand les généraux survivants demanderont des comptes à Poutine...

