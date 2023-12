La Russie s’efforce de renverser le soutien français à l’Ukraine à coups de trolls et de bots

Vladimir Poutine lors d'une réunion au Kremlin.

En utilisant les réseaux sociaux et en publiant une grande quantité de contenus en ligne, la Russie a exploité les failles des démocraties occidentales et imposé un discours différent, destiné à miner la confiance des populations en Occident envers l'Ukraine et le soutien à la guerre.

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

Atlantico : Selon une enquête du Washington Post, la Russie intensifie ses efforts pour saper le soutien de la France à Kiev. La Russie s'appuie-t-elle sur un fonds de propagande et des relais au sein de l’Europe ? Comment la Russie parvient-elle à influencer la France sur la question ukrainienne ?

Fabrice Epelboin : La Russie parvient à fracturer le narratif officiel en ayant recours à des réseaux alternatifs et en publiant massivement des messages sur les réseaux sociaux sur la situation en Ukraine. Il y a une vraie recrudescence sur les réseaux sociaux, grâce à des fermes à trolls qui produisent et mettent en avant ce genre de contenus pour influencer l’opinion publique.

Ces diffusions massives de contenus sur les réseaux vont agir afin de disrupter le narratif ukrainien et vont permettre d’introduire un doute en Europe à l'approche des élections.

L'enquête du Washington Post révèle que les Russes ont préparé des sondages sur les risques de troubles politiques et sociaux en France. Les Russes s'appuient sur ces éléments-là, liés aux émeutes urbaines récemment ou à la crise économique. Le risque de perturbation de la part de la Russie est-il réel chez nous avec ce contexte particulier ?

Le risque de perturbation à travers la façon dont l’information circule sur les réseaux sociaux est réel. Il est évident que les Russes ont repéré cette faille au sein de notre pays. Mais il n'y a, très honnêtement, même pas besoin de faire des sondages pour constater cette réalité et découvrir le climat de tension qui couve au sein de notre société. La stratégie des Russes, la plus courante et la plus efficace sur les réseaux sociaux, va être de souffler sur les braises et de propager des fausses informations et de générer du contenu pour attirer du ressenti et exacerber les tensions. La France est probablement l'un des pays les plus inflammables d'Europe.

Cette guerre d'influence et de l'information a-t- elle été rendue possible grâce à des fermes de trolls créées par les stratèges du Kremlin qui parviendraient à inonder la toile de faux contenus ? Le compte ReliableNews produirait notamment du contenu visant à saper les positions des gouvernements sur la guerre en Ukraine.

La Russie déploie sa stratégie mais cette approche reste assez primitive. La propagande russe essaye d’enjoliver les choses. La stratégie russe est néanmoins utilisée de façon intelligente.

A titre de comparaison, l’opération la plus sophistiquée à ce jour en matière d'utilisation très fine des technologies pour influencer l'opinion publique reste le scandale Cambridge Analytica.

Les Russes ont une approche plus primitive et qui cherche à être la plus efficace possible à travers les fermes à trolls. Cette stratégie est couramment utilisée par une multitude de fermes à trolls, que ce soit celles opérées par des Etats ou par des officines privées.

Faut- il s'inquiéter des plans de la Russie pour les élections européennes et sur la politique française en 2024, notamment au regard des élections en Russie qui auront lieu la même année ?

Bien au-delà des risques et de l’influence de la Russie sur les élections européennes, un risque majeur pour l'Europe et pour la France se situe sur les élections américaines de 2024. Un grand nombre de nations comme la Russie ou la Chine et certains pays qui sont en grand danger comme l’Ukraine, Israël et quantités de nations au Moyen-Orient vont se focaliser et tenter de peser sur le scrutin américain. Leur sort pourrait dépendre du résultat de l’élection américaine.

La Russie essaye d’influencer les élections européennes via de nombreux relais et les fermes à trolls mais les résultats des élections américaines auront un fort impact à travers le monde.

L’avenir du soutien financier à Kiev dans le cadre de la guerre en Ukraine sera tranché au moment de l'élection du prochain président des États-Unis. Cette question sera réglée en quelques minutes par Donald Trump s'il est élu. Pour l'Ukraine, les élections américaines représentent donc un enjeu vital, mais également pour Israël, pour les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite qui sont liés à Israël par un pacte juridique, les accords d'Abraham, qui a été initié par Donald Trump et qui a été saboté par Joe Biden.

Il y a énormément de pays qui ont des ressources considérables, parmi lesquelles des fermes à trolls, des capacités d'influence sur l’opinion publique au sein de pays étrangers qui ont des intérêts vitaux quant à ces élections américaines.

L'influence de la Russie dans le cadre de l'importation de tensions ou du conflit entre Israël et le Hamas en France n'est-elle pas aussi très inquiétante ? Récemment, cela concernait la polémique sur les étoiles de David taguées en France. Un couple de Moldaves avait été arrêté à Paris. Ils auraient suivi la les instructions d'un homme d'affaires Moldave pro-russe.

Cela révèle les principales failles de notre pays. Cette affaire cherchait à faire rejaillir les traumatismes de l’histoire contemporaine de la France post Seconde Guerre mondiale que sont la Shoah et la guerre d'Algérie. Des fermes à trolls ont cherché à souffler sur les braises. Les Russes tentent d’instrumentaliser la moindre polémique pour tenter d’avoir une influence sur le soutien occidental envers l’Ukraine.

Mais les Russes sont l’arbre qui cache la forêt. La Russie est un acteur parmi d'autres qui interfèrent et tentent d’avoir une réelle influence sur l'opinion publique de pays étrangers.

Il y a un grand nombre d’autres pays qui se livrent à des pratiques similaires, certains sont d’ailleurs considérés comme nos alliés. Il est important d’étudier les failles au sein de notre pays afin d’évaluer le danger qui nous guette.

La Russie, dans le cadre de guerre d'influence à l'échelle internationale et notamment en France, est- elle plus efficace que la Chine ?

Les Russes sont aguerris et ont des techniques très efficaces pour influencer l’opinion grâce aux réseaux sociaux en soufflant sur les brèves. C'est grâce à cette méthode que la Russie est parvenue à chasser et expulser les Français de quantités de pays d'Afrique et qu'ils continueront à le faire en Afrique. Les braises sont là, liées aux conséquences de la décolonisation. Les Chinois ont des techniques plus sophistiquées mais ils ont une moindre expérience que les Russes.

Les Chinois, jusqu'à il y a encore quelques années, n'avaient pas de réelles capacités d'influence au-delà de leurs périmètres dans les médias. Or, la Chine semble avoir des velléités d'intervenir sur le front américain depuis plusieurs années. Les Chinois démarrent à peine et sont en retard par rapport à la Russie.

Mais la Chine a plus de moyens que la Russie. Les Chinois disposent d’une main d'œuvre pléthorique extrêmement qualifiée et ils ont des étudiants qui viennent des quatre coins du monde. Les Chinois sont capables de construire des équipes dans les fermes à troll et les services de renseignement avec une compétence culturelle de terrain. La Chine a un avantage tactique indéniable.

Mais dans cette grande compétition, Israël et les Etats-Unis sont les champions du monde et ont investi des moyens considérables. Ils déploient des méthodes très sophistiquées. Les Russes ont des méthodes moins subtiles mais qui sont utilisées de manière intelligente.