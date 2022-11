La Russie fermera-t-elle les frontières ?

Vladimir Poutine

Plus de 250 jours se sont écoulés depuis le début d'une guerre totale entre la Russie et l'Ukraine. Il est impossible de surestimer à quel point cela a déjà changé la vie en Russie. Cet article traitera d'un autre effet d'entraînement jusqu'alors impensable : la restriction du droit de quitter le pays.

Ce droit est apparu relativement récemment : la loi "sur la procédure de sortie de l'Union des républiques socialistes soviétiques et d'entrée dans l'Union des républiques socialistes soviétiques des citoyens de l'URSS" a été signée par le président Gorbatchev le 20 mai 1991. À cette époque, l'URSS n'avait plus que quelques mois à vivre. Le pays changeait rapidement ; les citoyens actifs comprenaient bien qu'il n'était possible de changer sa propre vie qu'en créant une nouvelle société - rares étaient ceux qui pouvaient aller à l'étranger et y trouver un emploi (à l'exception, bien sûr, des rapatriés juifs ou des Allemands de souche, pour lesquels le programme de réinstallation était en vigueur). Les normes de la loi soviétique, pratiquement inchangées, ont migré vers la loi russe : vers le 27e article de la Constitution de la Fédération de Russie et la loi sur l'entrée et la sortie dans l'édition originale de 1996.

Ce changement de politique soviétique tardif a conduit à une réalité totalement nouvelle où les Russes sont devenus l'un des peuples les plus mondialisés. De 1992 à 2021, au moins 8 millions de personnes ont quitté le pays, dont environ 5 millions au cours du 21e siècle. Dans de nombreuses régions de la planète, un nouveau "monde russe" s'est formé à partir de professionnels qui se sont facilement intégrés dans leur nouvelle patrie et ont accepté ses ordres et ses valeurs. L'exode ne s'est ralenti qu'à la fin des années 2000, avec la transformation apparente de la Russie en "pays normal".

Aujourd'hui, ce temps est révolu. La Russie a retrouvé le statut d'État paria et ses citoyens sont confrontés à de nombreuses restrictions à travers le monde : le nombre de visas délivrés aux Russes diminue dans tous les pays (dans le cas des États-Unis, par exemple, il est passé de 204 mille en 2017 à 15,7 mille en 2021), et certains de ceux déjà délivrés ont cessé d'être une garantie d'entrée (comme c'est le cas pour les pays baltes ou la République tchèque). Cependant, les mesures restrictives de la part de l'Occident sont incomparables en termes d'ampleur et d'intensité avec celles prises par le gouvernement russe lui-même.

Le durcissement des mesures contre l'émigration a commencé en Russie dès 2005 ; à l'époque, une règle a été adoptée pour restreindre le droit de partir pour ceux qui avaient des obligations financières non réglées envers le fisc, les banques ou d'autres entreprises ou citoyens. Dix ans après l'adoption de cette norme, le nombre moyen de personnes "non autorisées à voyager à l'étranger" atteignait 2 millions de personnes, soit 7 à 8 % des personnes possédant un passeport étranger. Depuis 2013, des interdictions manifestes (et plus souvent tacites) de voyager à l'étranger pour les employés des forces de l'ordre et des services spéciaux ont commencé à apparaître, bien que la grande majorité d'entre eux n'aient pas accès à des informations constituant des secrets d'État et ne représentent aucune menace pour la sécurité du pays. En conséquence, au début de 2020, lorsque la sortie du pays a été en plus "soudée" par des mesures anti-COVID, le nombre de personnes privées de leurs droits dépassait 7 millions de personnes (pour être juste, il faut dire que la plupart des restrictions imposées aux fonctionnaires concernaient des pays "inamicaux" ; ils pouvaient se rendre au Kazakhstan ou en Arménie, mais la croissance explosive du tourisme dans ces pays ne s'est pas produite pour autant).

La guerre en Ukraine a radicalement changé les habitudes d'émigration des Russes. Au stade initial, plus de 200 000 personnes ont quitté le pays dans la panique - mais même ce chiffre ne peut être comparé à l'exode de septembre-octobre, dont l'ampleur approche très probablement le million. Dans ces nouvelles conditions, les autorités russes n'ont pas encore introduit d'interdiction totale de voyager. Pourtant, il semblerait que l'introduction de divers niveaux de "mesures de préparation" pourrait le suggérer. Au lieu de cela, les restrictions ont été imposées à ceux qui étaient directement soumis à la mobilisation et, selon diverses sources, ont touché environ 1 million de personnes. Pour le reste, les citoyens peuvent quitter le pays assez librement, y compris en utilisant divers types de "couloirs" (par exemple, à travers la Biélorussie).

Toutefois, des mesures plus radicales ne sont pas loin. La chasse à l'homme qui a commencé dans tout le pays, qui, pour l'essentiel, n'implique pas de recours de ses victimes à diverses normes juridiques et comporte des risques énormes pour des millions de personnes, n'est pas terminée. Les autorités affirment que la phase active de la mobilisation est terminée, mais certains initiés pensent que le processus reprendra à plus grande échelle et avec une meilleure préparation après le Nouvel An. Si les dirigeants du Kremlin ont réellement l'intention de mobiliser 1 million, voire 1,2 million de personnes, il est impossible de le faire avec des frontières ouvertes : la prochaine vague de fuite sera telle que l'économie, qui supporte mal la situation actuelle, tombera tout simplement en chute libre.

Dans ces circonstances, il existe deux possibilités. D'une part, on peut simplement interdire la libre sortie du pays et introduire des visas de sortie, délivrés après examen de la demande correspondante. À la fin de la période soviétique, une telle procédure existait et s'est avérée efficace. Il ne sera pas trop difficile de justifier idéologiquement une telle option aujourd'hui. Formellement, il sera possible de présenter une large liste de motifs de sortie, mais dans chaque cas concret, des difficultés spécifiques pourront surgir. Naturellement, tout ceci sera présenté comme une mesure temporaire. L'avantage évident d'une telle décision est la garantie quasi totale que les "éléments irresponsables" qui se sont montrés traîtres à la cause de Poutine ne risqueront plus de revenir en Russie. L'inconvénient est que les citoyens percevront cette innovation comme un retour complet à l'époque du communisme et que plusieurs millions de personnes seront amenées à partir - sans avoir l'intention de revenir. Compte tenu des réalités russes, il ne fait aucun doute que les employés des services de migration fourniront de l'aide à leurs compatriotes et libéreront presque tout le monde du pays s'il s'avère qu'il y a des récompenses financières. Le coup porté à l'économie sera bien pire que l'effet déjà désastreux de la migration d'automne de cette année.

D'un autre côté, le Kremlin peut offrir à la population une "nouvelle édition" du "contrat social" de Poutine : les autorités déterminent les catégories de travailleurs qui sont vitales pour l'économie (tant que les tendances actuelles persistent, il y a une pénurie de gestionnaires de l'offre, d'employés de banque, de programmeurs et de représentants de nombreuses autres professions qui deviendront critiques dans un avenir proche) et leur fournissent officiellement une excuse de mobilisation. Dans ce cas, la marque correspondante est inscrite dans le passeport, ou les passeports sont tout simplement retirés, bien sûr temporairement. Ce système signifie précisément un accord entre le gouvernement et les citoyens : si vous voulez avoir une garantie contre la conscription, renoncez à la liberté de mouvement et, en fait, servez votre patrie sur un autre front. Cela semble plus compréhensible, mais deux problèmes subsistent : tout d'abord, l'implication dans les relations avec les autorités concernant l'exécution des documents pertinents sera perçue par les gens comme un risque inacceptable, puisque le résultat ne sera pas garanti de manière évidente (il existe de nombreux cas où une personne s'est rendue au bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire pour obtenir un report mais s'est retrouvée au front). Deuxièmement, il suffit de compter le nombre de promesses que le Kremlin n'a pas tenues au cours de l'année écoulée. Il se peut donc que l'on ne soit pas disposé à un quelconque marchandage faustien ici ; d'autant plus que personne ne sait comment la situation au front évoluera à l'avenir et si le pays aura besoin de la quasi-totalité de sa population masculine.

Comme on pouvait s'y attendre, il y avait déjà des rumeurs en Russie sur la fermeture des frontières (elles ont été particulièrement actives fin septembre, immédiatement après l'annonce de la mobilisation, mais les soupçons n'ont alors pas été confirmés). Aujourd'hui, les craintes se sont affaiblies (la sortie n'est formellement fermée que pour ceux à qui les bureaux d'enregistrement et d'enrôlement militaires ont remis ou envoyé des notes de mobilisation), mais elles n'en ont pas moins de raisons. Au cas où, dans quelques mois, une deuxième vague de mobilisation commencerait dans le pays, on peut supposer que le Kremlin prendra la pire des décisions : les autorités fermeront alors les frontières à tous les hommes en âge de travailler, transférant les fonctions de délivrance des autorisations de sortie à des structures spécialement créées à cet effet et dotées d'officiers de renseignement. Un système similaire fonctionne actuellement en Ukraine, où, en vertu de la loi martiale, la sortie des hommes est extrêmement difficile (en même temps, cette norme n'a même pas été introduite par un décret présidentiel, mais par des actes de plusieurs ministères, ce qui soulève aujourd'hui de nombreuses questions et critiques). En Russie, où il n'y a de problèmes ni avec le prochain décret présidentiel ni avec l'incohérence de certaines décisions avec les dispositions de la Constitution, l'introduction d'un tel régime ne sera pas difficile - et il faut supposer qu'il sera annoncé avant le début d'une nouvelle étape de la chasse aux hommes.

Une telle décision menacera-t-elle la stabilité politique du pays ? Probablement pas. La situation actuelle diffère de celle de l'ancienne Union soviétique à presque tous les égards. La population considère l'Occident plutôt comme un ennemi, et non comme un ami et un modèle. Depuis de nombreuses années, les autorités "serrent la vis", plutôt que d'affaiblir leur contrôle sur la société. Les émigrants sont considérés comme des traîtres, et non comme des maîtres d'esprit. Et, surtout, ces dernières années, trop de personnes mécontentes des autorités ont quitté le pays pour que de nouvelles masses prêtes à combattre le régime apparaissent assez rapidement. Une sorte de "fenêtre d'opportunité" pour l'indignation populaire a eu lieu juste entre le 24 février et aujourd'hui, lorsque la Russie, auparavant ouverte et technologiquement avancée, a brusquement pris le chemin de la primitivisation et de l'autarcie. Les gens ont répondu à la folie du Kremlin non pas collectivement, mais individuellement : ils ont essayé de sauver non pas le pays, mais eux-mêmes, ils ne sont pas descendus dans la rue, mais ont pris la fuite. C'est en cela que l'auteur voit la confirmation d'une observation de longue date : en Russie, il y a une population, mais il n'y a pas de société. Cette population peut être enfermée dans une cage sans crainte sérieuse qu'elle soit détruite. Et l'histoire montre que le gouvernement russe refuse rarement d'utiliser contre ses sujets la violence à laquelle ils ne s'opposent pas.