La Russie cherche de nouvelles recrues pour renforcer son armée, le mystère demeure sur l’état des forces ukrainiennes

A partir de l'an prochain, des Russes âgés de 18 à 30 ans seront appelés pour leur service militaire obligatoire d'un an, contre 27 ans actuellement.

Atlantico : Les législateurs russes ont voté mardi pour relever l'âge maximum de la conscription militaire, dans le but d'élargir le bassin de recrues formées qui pourraient potentiellement rejoindre la guerre en Ukraine. Qu’est-ce change ce texte et cela va-t-il avoir une influence concrète sur le front ?

Jérôme Pellistrandi : La problématique pour Vladimir Poutine est qu’il a besoin d’augmenter ses troupes sans pour autant décréter une mobilisation générale car en théorie il s’agit toujours d’une opération militaire spéciale et non d’une guerre.

En fixant l’âge légal pour la conscription de 27 ans à 30 ans, il récupère trois années. Cela rend obligatoire le fait de rejoindre les armées pour ceux qui n’ont pas fait leur service militaire.

De la part du Kremlin, il s’agit d’une mobilisation déguisée. Il va falloir observer comment cela va se passer concrètement. Les hommes concernés entre 27 ans et 30 ans sont pères de famille et ont un métier. Comment cela va-t-il se passer. Lors de la précédente phase de mobilisation, de nombreux russes sont partis à l’étranger pour fuir l’appel sous les drapeaux. Il s’agit d’un enjeu à scruter dans les semaines et les mois à venir.

Cette stratégie russe s’inscrit-elle dans la mise en œuvre d'un plan de guerre d'usure prolongée, d’attrition ? La Russie cherche-t-elle à reconstituer des ressources plus rapidement que l'ennemi ?

Il est clair que Moscou s’inscrit dans une perspective longue, ce qui n’était pas prévu au départ. Cela est un peu inhérent à l’histoire russe. Avec cette mesure, Vladimir Poutine sait que la guerre sera longue. Il prépare son armée. Il compte aussi sur le fait que les puissances occidentales vont s’épuiser.

Vladimir Poutine pense qu’à l’automne les Occidentaux seront moins mobilisés. A ce moment-là, la campagne pour les présidentielles américaines débutera.

La ponction humaine est terrible. Cela posera un problème pour les deux pays dans les années à venir. La Russie et l’Ukraine sont des pays qui sont en déclin démographique. La tranche qui est concernée est celle des 18 – 30ans. Les conséquences démographiques seront terribles d’ici 10 à 20 ans car il va manquer tous les bébés qui n’auront pas été conçus. Cela va fragiliser la société russe.

Du côté Ukraine, depuis l’agression de février 2022, il y a cette volonté farouche de défendre le territoire.

Sur le volet ukrainien, personne ne sait exactement quelles sont les pertes ? A-t-on des estimations des pertes ukrainiennes ?

Selon le renseignement britannique, l’augmentation des pertes russes est une réalité. Les pertes sont extrêmement élevées dans chaque camp.

Les pertes russes seraient de 150.000 à 200.000 soldats hors de combat. Les données et les chiffres sur les pertes regroupent les soldats tués, les prisonniers et les blessés. Les Russes ont perdu plus de 2.000 chars. Ils sont généralement trois soldats à bord.

Du côté ukrainien, au moins 100.000 soldats ukrainiens sont hors de combat.

L’offensive de printemps ne paraît pas avoir produit beaucoup d’effets ? Où en est la situation ?

Des progrès ont été enregistrés du côté ukrainien. Mais il n’y a pas encore eu de percée telle qu’on pouvait l’imaginer. Il s’agit d’un grignotage qui rappelle celui de la Première Guerre mondiale. Dans la partie sud près de Zaporijjia et du Donbass, les Russes ont tellement fortifié cette zone qu’elle est neutralisée pour des décennies. Les Russes ont construit des obstacles et ont posé des mines. Cela veut dire qu’ils estiment que les Ukrainiens ne parviendront pas à franchir cette ligne. La volonté russe est de sanctuariser ces territoires, quitte à les rendre totalement inutiles sur le plan économique. Ces terres agricoles ne seront plus utilisables pendant des décennies.

Les Ukrainiens doivent progresser tout en gardant confidentiel les stratégies déployées.

Des grandes entreprises occidentales ont constaté que des citoyens ukrainiens, jusqu’ici préservés des appels au front pour faire rentrer des devises, ont été appelés sous les drapeaux. L’Ukraine va-t-elle recourir à une forme de conscription élargie et de recrutement de troupes plus intense ?

Cela est bien le cas. Cette difficulté a été rencontrée par tous les pays engagés dans des conflits de haute intensité depuis la Première Guerre mondiale. Il faut simultanément assurer la défense du pays mais en même temps assurer la continuité économique.

Comment faire pour simultanément fournir les armées en soldats et garantir la pérennité de l’économie russe?

Le gouvernement ukrainien va être confronté à des choix, notamment pour l’avenir des jeunes étudiants et le maintien des universités. Certains pourraient être forcés à porter l’uniforme.

Il faut à la fois faire la guerre, faire fonctionner le pays et préparer l’avenir : des choix compliqués…