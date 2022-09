La Russie, cet empire colonial que les Européens de l’Ouest peinent tant à voir

L'un des aspects "positifs" de la guerre en Ukraine est d'avoir révélé au monde le colonialisme de la Russie.

Sofi Oksanen est une écrivaine finlandaise. Elle est devenue en trois romans et quelques pièces de théâtre un personnage incontournable de la scène littéraire finlandaise. Sofi Oksanen s'est fait connaitre en Finlande en 2003 avec la publication de son roman "Les Vaches de Staline" (Stalinin lehmät). Deux ans plus tard est paru son second roman "Baby Jane". Son troisième roman, "Purge" (Puhdistus), a marqué la consécration de l’auteur, qui a reçu en 2008 l’ensemble des prix littéraires du pays, mais le roman a également enrichi le débat historiographique sur cette période de l’occupation soviétique.

Atlantico : Vous avez expliqué sur twitter que vous vous considérez comme un auteur post-colonial. Vous avez des racines estoniennes et vivez en Finlande et le colonialisme auquel vous faites référence est russe. Pourquoi, selon vous, le terme de colonialisme est-il justifié pour décrire l'histoire de l'occupation de l'Estonie (et d'autres pays) ?

Sofi Oksanen : La définition du colonialisme est la suivante : la politique ou la pratique consistant à acquérir un contrôle politique total ou partiel sur un autre pays, à l'occuper avec des colons et à l'exploiter économiquement.

C'est l'histoire de l'Estonie.

Remarque : l'Union soviétique et la Russie sont deux choses différentes. La Fédération de Russie est le successeur légal de l'URSS - et l'URSS a suivi les pratiques coloniales de l'Empire russe, une puissance coloniale également. Le nom de la puissance coloniale change donc, mais pas le colonialisme lorsqu'il s'agit de l'Estonie.

Les États baltes et l'Ukraine étaient les greniers de Moscou, la puissance centrale. L'idée de Staline pour le succès de l'URSS était la colonisation intérieure, c'est-à-dire la soumission des territoires occupés au service du pouvoir central. Dans la pratique, cela signifiait que les produits agricoles de ces colonies étaient expédiés à Moscou et que les habitants des colonies se retrouvaient sans rien. Il existe une anecdote sur le porc soviétique : les seules parties qu'il possède sont ses quatre pattes, ses deux oreilles et sa queue. Ce sont les parties des porcs qu'ils élevaient qui ont été laissées aux pays du grenier à blé. Et voilà comment ça se passait. La viande était expédiée à Moscou, je ne me souviens pas avoir vu d'autres parties du porc que les pattes et les oreilles dans les épiceries de l'Estonie soviétique.

À Lire Aussi

La Russie, empire par défaut ou par intention ?

En Union soviétique, le citoyen par défaut était russe. Les autres nationalités avaient un rang inférieur, même si le système prétendait être égalitaire.

La collectivisation forcée était une autre façon de dire que les biens de l'Estonie étaient volés pour le pouvoir central.

Sans oublier le Goulag et la main-d'œuvre forcée que les Estoniens ont présentée à l'URSS.

Vous avez expliqué que l'un des aspects positifs de la guerre est d'avoir révélé au monde le colonialisme de la Russie. Comment expliquez cela ?

Parce que l'objectif de la Russie est très clair et sans détour. Ils expriment aussi très clairement leur colonialisme dans leurs déclarations.

Dans quelle mesure les États baltes ont-ils vu, en raison de leur histoire avec la Russie, la résurgence du colonialisme avec l'arrivée au pouvoir de Poutine ?

Les Etats baltes ont été des laboratoires d'essai pour différentes opérations psychologiques pendant des décennies. Dans les années 90, il y a eu une très courte période pendant laquelle la Russie a reconnu que l'URSS avait occupé les Etats baltes, mais après cela, les choses n'ont fait qu'empirer. Ils ont mené de multiples campagnes de désinformation contre les États baltes.

En 2007, la crise du soldat de bronze a été la première opération hybride internationale menée par la Russie. C'est également la raison pour laquelle l'OTAN a installé son centre de cybersécurité en Estonie.

La Russie a commencé ses opérations historiques dans les États baltes bien avant le tristement célèbre discours que Poutine a prononcé à Munich et dont tout le monde semble penser qu'il constitue une sorte de point de départ de la nouvelle façon de penser de Poutine. Ce n'était pas le cas. Je répète : ce n'était pas le cas. La partie était déjà engagée et dans les États baltes, nous en avons été les témoins quotidiens.

À Lire Aussi

La Russie face à un scénario 1917 ?

Tous les slogans de la propagande russe que vous avez entendus à propos de l'Ukraine : nous écoutons le même récit, la même rhétorique et les mêmes slogans depuis la Seconde Guerre mondiale et le régime de Poutine n'a fait aucune exception, si ce n'est que la narration de l'histoire a été encore plus mise en avant. Cette rhétorique nazie était la rhétorique qu'ils ont utilisée pour justifier l'occupation de l'État balte. Ils ont réussi à l'époque, alors est-il vraiment étonnant qu'ils aient voulu répéter ce succès en Ukraine ?

La rhétorique nazie est revenue en force avec l'arrivée au pouvoir de Poutine et les agitateurs pro-russes, les officiels russes et autres personnes influentes n'ont cessé de répéter que nos pays ne sont pas de vrais pays, qu'ils n'ont pas le droit d'exister, etc. etc. etc. Exactement les mêmes slogans que vous entendez maintenant qu'ils disent à propos de l'Ukraine. Personne n'a réagi aux insultes raciales de la Fédération de Russie à l'égard des Baltes. Personne ne s'est vraiment soucié du fait que la Russie répétait sans cesse que nous n'étions pas de vrais pays. Faut-il donc s'étonner qu'ils le fassent maintenant en Ukraine ?

En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de l'attitude coloniale de la Russie. Le problème réside également dans l'attitude coloniale de l'Occident, qui a accepté le colonialisme de la Russie à l'égard des pays d'Europe orientale et des États baltes. Elle a intégré la compréhension par la Russie de leur histoire totalement fictive. Elle a intégré l'attitude russe selon laquelle nous sommes des objets et non des agents indépendants.

L'Occident s'est-il fait des illusions sur ce qui se passait en Russie ?

Oui. Les pays occidentaux ont choisi de se laisser berner par l'argent et le gaz bon marché russes. Je dis qu'ils ont choisi cette voie malgré tous les signes d'avertissement.

La Russie a bien sûr été très habile pour infiltrer les sociétés occidentales. Ils ont abondamment financé les partis de droite occidentaux, comme en France le parti de Marine Le Pen. Quand quelqu'un vous donne de l'argent et vous soutient, il le fait bien sûr pour une raison. Il n'y a pas de repas gratuit.

La Russie est très douée pour les opérations hybrides, toutes sortes de campagnes de désinformation, etc. Elle mène différentes opérations d'influence depuis des décennies et elle y parvient.

Selon leur doctrine militaire, ils mènent une guerre contre l'ennemi en permanence, même en l'absence de guerre chaude. Pour les pays occidentaux, cela est difficile à comprendre - ou pour être précis à reconnaître, ou à admettre.

Il y a de multiples raisons pour lesquelles les pays occidentaux ont choisi la voie de l'illusion. L'argent, l'énergie bon marché et les opérations psychologiques réussies menées par la Russie (remarque : les questions économiques sont aussi des influences psychologiques) ne sont qu'une partie du tableau. Nous devons également nous pencher sur l'histoire de l'URSS. Les crimes commis par l'URSS n'ont jamais été condamnés de la même manière que les crimes de l'Allemagne d'Hitler. Il n'y a pas eu de procès de Nuremberg. L'URSS n'a jamais été tenue responsable de ses crimes. La Russie n'est jamais passée par le même type de processus d'acceptation du passé que l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Mais elle aurait dû le faire. Peut-être aurions-nous alors vu une Russie totalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui.

Il convient de garder à l'esprit que les pays occidentaux n'ont pas non plus poussé la Russie à la lustration. Ils auraient dû le faire. Si cela avait été fait, la Russie ne serait pas dirigée par d'anciens agents du KGB. Pouvez-vous imaginer l'Allemagne dirigée par un ancien agent de la Gestapo ? Non, personne ne le peut. Mais personne ne semble vraiment se soucier du fait que Poutine a créé un empire où plus de 60 % des fonctionnaires ont reçu une formation du KGB/FSB. C'est un signe clair que l'histoire de l'Union soviétique n'est pas suffisamment connue dans les pays occidentaux.

Personne n'a vraiment semblé tracer les lignes, même si la Russie a été pendant longtemps un pays très meurtrier pour les journalistes. Même si elle a l'habitude d'empoisonner les personnes qu'elle considère comme ses ennemis. Même s'ils n'ont pas de système judiciaire indépendant.

L'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le roman Quand les colombes disparaissent (également publié en français) était que je voulais écrire sur les mesures actives du KGB que le Kremlin a utilisées avec succès par la suite.

Pensez-vous que la guerre a réussi, et pour de bon, à faire prendre conscience aux gens de la vraie nature du régime russe ?

Oui. Mais pour de bon, je ne sais pas. Je l'espère. Sinon, la Russie continuera à utiliser exactement les mêmes outils qu'avant. Comme leur objectif est d'émietter et d'affaiblir l'Occident et que le démantèlement de l'OTAN serait pour le Kremlin le meilleur résultat, il n'est pas dans l'intérêt de l'Occident de permettre à la Russie de continuer dans cette voie.

La Russie semble (même si nous devons être très prudents) perdre la guerre. Cela changera-t-il quelque chose pour les États baltes ?

Eh bien, il est plus facile pour nous d'être entendus et notre savoir est plus apprécié qu'auparavant.

Ce que la Russie fait en Ukraine, c'est une répétition du vieux livre de jeu de la Russie. C'est une répétition. Ils répètent les mêmes crimes qu'ils ont commis auparavant. Ils répètent les mêmes schémas. La seule différence, c'est que maintenant ils font des films de propagande sur les déportations d'Ukrainiens. Lorsque les Estoniens ont dû faire face à des déportations massives en 1941 et 1949, ainsi qu'à de nombreuses autres déportations de moindre ampleur, ils n'ont pas réalisé de films d'actualité sur les déportations. Et il n'y avait personne pour enquêter sur les corps.

Peut-être que l'histoire des Baltes est maintenant plus compréhensible pour le reste du monde. Mettre fin à l'impunité de la Russie est essentiel pour nous tous.