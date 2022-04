"La roulette chinoise" : un témoignage fascinant de Desmond Shum, un milliardaire chinois

THÈME

Le témoignage fascinant de Desmond Shum, un milliardaire chinois.

En 2002, sa rencontre avec Whitney Duan est un coup de foudre pour Desmond qui trouve en elle une femme ayant déjà derrière elle une carrière époustouflante. Outre sa beauté et sa culture impressionnante, elle est aussi cultivée que séduisante et, tout comme Desmond, “ possédée par le désir d’afficher sa richesse”. Tous deux y parviendront magnifiquement après leur mariage en 2004. Dans le droit fil des héros de Gatsby le magnifique de Scott Fitzgerald, ce couple d’exception aura un goût pour les affaires de grande dimension où tous deux excelleront. Leur train de vie de banquiers d’affaires devient ahurissant, leurs sentiments réciproques passant bientôt au second plan derrière les rentrées massives d’argent, de profits considérables mais aussi d’alertes quant aux chantiers qu’ils entreprennent.

Navigant avec panache et audace entre “les aristocrates rouges” que sont les membres du parti communiste chinois et leurs clients propres, l’auteur et son épouse se surveillent l’un l’autre, briguant qui des deux dominera l’autre. Un combat silencieux qui atteindra son paroxysme lorsque la Chine, entre 2000 et 2020, verra sa puissance décuplée dans tous les domaines et faisant d’elle le géant planétaire aux dents longues. L’accession de Xi-Jinping à la tête du parti communiste en novembre 2012 ouvre la porte à une campagne massive de lutte contre la corruption et un resserrement de l’étau chinois sur Hong-Kong. En août 2014 et alors que les rapports entre les deux époux n’ont jamais été aussi difficiles, Whitney prévient Desmond qu’elle veut divorcer. Y parviendra-t-elle ? Laissons les lecteurs le découvrir.

POINTS FORTS

Un récit passionnant qui, outre la vie du couple Desmond-Whitney, nous fait traverser la Chine d’hier et celle d’aujourd’hui devenue, sous un régime communiste, l’un des deux pays les plus puissants de la planète.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune.

ENCORE UN MOT...

Dans ce récit, l’auteur en bon financier qu’il est, ne résiste pas au désir de dresser le bilan de sa vie en tant qu’époux. “ Avec la distance, je perçois que nous n’avions jamais été assez intimes émotionnellement et que nos liens étaient demeurés avant tout pragmatiques et analytiques. Whitney avait toujours relégué la passion au second plan, affirmant que la logique sous-jacente à notre histoire assurerait la longévité de notre couple.”

Et il a l’honnêteté de gentleman de tirer le rideau en ajoutant : “ A posteriori, je suis certain que c’est le ciment qui nous a manqué pour rester ensemble. Les sentiments auraient fonctionné comme un muscle ; Malgré la fragilisation du squelette, nous aurions eu de quoi amortir la chute."

UNE PHRASE

Trois extraits plutôt qu’un, au fil de la lecture :

- « Je ne voulais pas seulement tirer profit de la Chine, je voulais faire partie de son histoire… Je cherchais un nouveau défi, quelque chose d’extraordinaire, et je vivais en Chine à une période où l’extraordinaire était devenu une virtualité du possible. A l’époque, dans le secteur du capital-risque, tout le monde savait calculer, mais les compétences en gestion étaient rares. Je voulais être ce type de personne. » ( p. 69-70)

- « J’étais sur le point d’entrer dans un cercle restreint au cœur du pouvoir de la République populaire de Chine (RPC). En dehors de mon expertise financière, ce qui les attirait surtout était ma virginité : j’étais une page blanche. J’étais en outre suffisamment chinois, tout en ayant reçu une éducation à l’étranger. Je n’avais aucun bagage, je ne connaissais personne dans l’administration, et ma famille ne comptait aucun cadre dirigeant. » (p.106)

- « Bien que mariés et partenaire en affaires, Whitney et moi étions toujours en compétition l’un avec l’autre. Elle m’avait façonné et avait facilité ma réussite, mais elle avait l’impression à présent que je remettais en question son autorité et que je n’aie plus besoin d’elle. Elle n’avait pas tort … Et j’attendais avec impatience le moment où Whitney et moi partagerions notre fortune de manière plus équilibrée. » (p. 221)

L'AUTEUR

Qui est Desmond Shum, né à Shangaï en 1968, ayant fait ses études à Hong-Kong, puis aux Etats-Unis ? Son parcours hors du commun a fait de lui, selon ses propres termes, “un citoyen planétaire s’étant fait des amis dans tout le pays (la Chine) et, dans le monde entier, des gens de toutes les couleurs, de toutes les religions et de toutes les confessions” (p. 52). Sa volonté de réussir se double d’un regard sans indulgence pour son pays natal. La spectaculaire montée en puissance de la Chine communiste en a fait au XXIème siècle, selon Desmond Shum, un pays où “toute personne faisant des affaires en Chine se dérobe aux règles pour maximiser les profits. J’appris rapidement que toute norme était contournable pour peu que l’on possède le guanxi, c’est-à-dire les connections avec le système.” (p.56)