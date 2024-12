Atlanti-culture

"La règle du crime" de Colson Whitehead : un roman foisonnant

Années 70, New York et la corruption. Histoire d’une ville et histoire d'un homme un peu moins voyou que d’autres. De : Colson Whitehead Albin Michel Traduction de l’anglais américain de Charles Recoursé Parution en octobre 2024 449 pages 22,90 €.