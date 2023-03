La réconciliation Iran - Arabie Saoudite changera-t-elle les équilibres du Moyen-Orient ?

Leur réconciliation jugée inattendue, grandement facilitée par la Chine, aurait pour but d'après les diplomates saoudiens, « de construire ensemble de nouveaux modèles de prospérité et de stabilité ».

Ardavan Amir-Aslani est avocat et essayiste, spécialiste du Moyen-Orient. Il tient par ailleurs un blog www.amir-aslani.com , et alimente régulièrement son compte Twitter: @a_amir_aslani.

« Un seul destin commun », rien de moins. Alors que durant les quatre dernières décennies, l'Iran et l'Arabie Saoudite n'avaient pas de mots assez durs l'un envers l'autre, le ton semble avoir considérablement changé depuis l'annonce de la reprise de leurs relations diplomatiques. Leur réconciliation jugée inattendue, grandement facilitée par la Chine, aurait pour but d'après les diplomates saoudiens, « de construire ensemble de nouveaux modèles de prospérité et de stabilité ». Dans cette lignée, Riyad a annoncé par la voix de son ministre des Finances que des investissements saoudiens étaient tout à fait envisageables en Iran, « à condition que la bonne volonté persiste ». De fait, cet accord pourrait apporter de grands bénéfices non seulement aux deux pays, mais aussi à tout le Moyen-Orient. Toute la question est de savoir s'il sera viable.

En Iran, l'establishment politique et les élites économiques ont accueilli la nouvelle avec une forme de soulagement. Alors que le rial iranien est au plus bas, que la stabilité du pays est menacée par des crises multiples et une colère sociale aujourd'hui de basse intensité, mais qui ne demande qu'à s'enflammer de nouveau, cet apaisement diplomatique avec son principal rival régional est bienvenu. Certes, il apporte au régime iranien une consolidation potentielle. Mais il peut aussi permettre plus largement de stabiliser le Moyen-Orient. Motivée par des raisons idéologiques, religieuses et géopolitiques, la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran a en effet largement nourri le développement du réseau de proxies de l'Iran, du Yémen au Liban en passant par la Syrie et l'Irak, avec les conséquences néfastes que l'on sait pour les populations, les économies locales, et la militarisation de la région.

La stratégie déployée par l'Iran contre sa rivale, qui a culminé avec une démonstration de sa force militaire directement sur le sol saoudien avec les frappes contre les infrastructures pétrolières de Khurais et Abqaïq, a néanmoins été payante : très vite, l'Arabie Saoudite a engagé un processus de négociations avec l'Iran, officialisé en 2021. La plupart des proxies régionaux de l'Iran, comme le Hezbollah ou les Houthis, ont salué avec l'accord irano-saoudien une victoire diplomatique pour Téhéran. Cette nouvelle dynamique diplomatique pourrait d’ailleurs faire des émules. Le Bahreïn et les Emirats Arabes Unis, qui avaient également rompu leurs relations diplomatiques avec l'Iran par solidarité avec l'Arabie Saoudite en 2016, envisageraient déjà de réinstaurer le dialogue avec Téhéran.

Pour l'Arabie Saoudite, la pacification de ses relations avec l'Iran est motivée par plusieurs objectifs géostratégiques. Depuis quarante ans, leur guerre par proxy a en effet beaucoup coûté aux finances saoudiennes. Plus récemment, la guerre au Yémen, où Téhéran soutient les Houthis depuis 2015, est pour le royaume un gouffre financier en plus d'avoir engendré la pire catastrophe humanitaire du début du siècle, et d'avoir considérablement fragilisé la frontière sud de l'Arabie Saoudite. L'image du royaume à l'international en a pâti, alors que Mohammed Ben Salmane a pour priorité de diversifier l'économie saoudienne et d'attirer les investisseurs étrangers. Riyad a en effet l’ambition d’accueillir l’Exposition universelle en 2030 et de favoriser l’installation de dizaines de millions d’expatriés. Enfin, d’un strict point de vue géopolitique, le Prince héritier affiche ouvertement l’ambition de faire de son pays une puissance indépendante, sortie du statut d’« Etat-client » des Etats-Unis.

Cette réconciliation irano-saoudienne est donc un tournant majeur car elle met en lumière plusieurs évolutions stratégiques du Moyen-Orient. Face au vide stratégique laissé par les Américains, engagés notamment en Ukraine, les pays du Golfe Persique ont acté qu'il était désormais nécessaire de s'unir davantage pour gagner en indépendance et redevenir enfin maîtres de leur destin commun. La normalisation de leurs relations mutuelles constitue une partie de cette nouvelle orientation. Pour l'Arabie Saoudite, tendre la main à l'Iran, pivot régional majeur, était un préalable indispensable. Et compte tenu des relations dégradées entre Washington et Téhéran, celui-ci ne pouvait être obtenu que par l'entremise de la Chine, leur nouvelle alliée commune.

La diversification des partenariats avec des grandes puissances constitue un autre aspect essentiel de cette réorientation globale. S'il paraît peu probable que l'Arabie Saoudite s'affranchisse totalement du soutien militaire des Etats-Unis, elle s’est ouvertement tournée vers la Chine, une grande puissance peu habituée aux jeux de pouvoir du Moyen-Orient, mais qui entend bien y développer son influence. Pékin offre en effet logistique militaire, technologie et investissements financiers massifs sans réelle contrepartie politique, ce qui convient parfaitement aux régimes autocratiques de la région. L'Iran a vu de la même manière la validation de sa stratégie du « regard tourné vers l'Est » pour survivre malgré les sanctions américaines. Au demeurant, aucun pays ne saurait être dupe de la versatilité de leurs « parrains » étrangers, dont le soutien n'est jamais totalement inconditionnel. Pékin exigera nécessairement une rétribution pour son rôle d'honnête courtier dans la réconciliation irano-saoudienne, qui prendra sans doute la forme de livraisons d'hydrocarbures à prix sacrifiés. De même, il n'est absolument pas certain que Pékin cautionnera le programme nucléaire iranien, ce qui conviendrait fort bien à Riyad, toujours méfiante envers son rival.

L’accord irano-saoudien semble néanmoins ouvrir de larges perspectives. Pourtant, les Occidentaux ont accueilli la nouvelle avec scepticisme, s’interrogeant sur la fiabilité de l’Iran et les garanties exigées par l’Arabie Saoudite pour qu’un tel rapprochement puisse tenir sur le long terme. Le nœud gordien demeure la guerre au Yémen et le soutien de Téhéran aux Houthis. Avant-hier, l’Iran l’a tranché, en annonçant qu’il cesserait d’armer les rebelles yéménites, et qu’il ferait probablement pression sur le groupe pour qu’il accepte un cessez-le-feu avec l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis. Cette concession inespérée permettrait de résoudre enfin l’une des plus longues guerres civiles de la région.

Le dossier yéménite était le premier test de viabilité de la réconciliation entre l’Iran et l’Arabie Saoudite, et il est pour l’instant positif. Il peut augurer d’autres avancées majeures. L’implication de la personne des Gardiens de la Révolution et de l’état-major iranien dans cet accord ne fait aucun doute car ce dernier a été négocié non pas par l’entremise des affaires étrangères mais directement par le responsable du Conseil National de Sécurité qui rapporte directement au Guide Ali Khamenei.

Ainsi il s’avère que tous les centres de pouvoir iranien se sont fédérés afin de sortir le pays de l’isolement et de l’ostracisme diplomatique dans lequel il se trouve. Si l’accord devait s’avère viable, le Moyen-Orient connaitra une recomposition majeure. Ceci n’a d’ailleurs pas échappés aux israéliens qui considèrent, par la bouche d’un ancien directeur du Mossad, Efraim Halévy, que le temps de revoir la position de Tel Aviv face à l’Iran est peut-être arrivé.