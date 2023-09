"La petite" de Guillaume Nicloux

Après plusieurs incursions dans le cinéma de genre (The End, Les Confins du monde, La Tour…), Guillaume Nicloux réalise un drame d’une belle sobriété qui n’est pas sans rappeler une certaine fibre intimiste de son cinéma (l'intrigant Valley Of Love avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu). Assez émouvant, La Petite est un joli long-métrage sur la notion de transmission.

Que ce soit au cinéma ou au théâtre, difficile de ne pas louer le talent de Fabrice Luchini, qui reste l’un des plus grands acteurs français. Toutefois, suivant les rôles, le comédien peut avoir une légère tendance à devenir une caricature de lui-même. Ce qui n’est pas le cas dans ce film où il est d’une justesse remarquable. Cela faisait longtemps que le public ne l’avait pas vu ainsi. Assurément, l’un de ses meilleurs rôles.

En jeune mère porteuse farouche et rebelle, la Belge Mara Taquin fait des étincelles. Après plusieurs apparitions chez Bertrand Mandico (After Blue), Jean-Paul Salomé (La Syndicaliste) ou encore Patric Chiha (La Bête dans la jungle), la comédienne trouve enfin un rôle de premier plan avec lequel elle crève l’écran. On met déjà une pièce sur elle pour le futur César du meilleur espoir féminin.