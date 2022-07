La parodontite, ce mal des gencives qui peut avoir un redoutable impact sur votre santé

Un dentiste prodigue des soins dentaires à domicile à une femme âgée, à Paris.

Palle Holmstrup est Professeur honoraire auprès de l’Université de Copenhague au sein de la Faculté des sciences de la santé et de la médecine et du Département d'odontologie (section de biologie buccale et d'immunopathologie). Son domaine de recherche est la parodontologie.

Atlantico : On pourrait penser que le seul risque lié à une mauvaise santé dentaire est la carie, la maladie parodontale et les problèmes buccaux associés. Mais l'hygiène dentaire a un impact sur tout un tas de problèmes et les maladies profondes des gencives en particulier peuvent avoir des effets tels que le risque d'Alzheimer, de diabète et de maladies cardiovasculaires. Quelle est l'ampleur de ces conséquences ? Comment expliquer que les conséquences d'une maladie profonde des gencives puissent être aussi vastes et diverses ?

Palle Holmstrup : Jusqu'à présent, la plus importante maladie dentaire ayant un impact sur la santé générale est la parodontite. La parodontite est une maladie inflammatoire des tissus de soutien des dents causée par une interaction complexe entre les bactéries présentes dans les poches dentaires et le système immunitaire de l'individu. La réaction inflammatoire chronique qui s'installe entraîne une dégradation des tissus mous et durs de soutien de la dent.

Il est bien établi que les maladies inflammatoires chroniques sont associées les unes aux autres. Par exemple, les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ont un risque accru de contracter une maladie cardiovasculaire. C'est également le cas des patients atteints de psoriasis. La parodontite est une autre maladie inflammatoire chronique comme la polyarthrite rhumatoïde, et les recherches actuelles indiquent des associations similaires entre la parodontite et d'autres maladies inflammatoires.

L'un des fondements essentiels de ces associations est que les processus inflammatoires impliqués dans chacune de ces maladies entraînent la libération de médiateurs inflammatoires qui renforcent l'inflammation systémique de bas grade. L'augmentation de l'inflammation systémique de bas grade est envisagée par la découverte d'une protéine C-réactive (CRP) élevée dans les échantillons de sang des patients affectés. Cela signifie que toute maladie inflammatoire s'ajoute à la charge inflammatoire de l'organisme et a un impact sur l'évolution de toutes les maladies inflammatoires d'un même patient.

Un autre moyen par lequel la parodontite peut s'ajouter à l'établissement et à l'évolution de maladies éloignées de la cavité buccale est le fait que les bactéries des poches dentaires peuvent pénétrer dans les tissus mous et, en association avec les procédures quotidiennes telles que la mastication et le brossage des dents, les bactéries peuvent entrer dans la circulation. Ainsi, les bactéries de la cavité buccale peuvent être transférées par le sang vers d'autres tissus et organes, provoquant une inflammation.

Comme la parodontite peut généralement être traitée efficacement, elle agit comme un facteur de risque possible modifiable, ce qui est particulièrement important puisque plusieurs autres facteurs de risque pour les maladies mentionnées ne peuvent pas être traités efficacement, et pour être encore plus souligné, il n'y a pas d'effets secondaires du traitement parodontal sauf le fardeau économique associé.

La parodontite peut avoir un impact sur ce qui semble être des problèmes plutôt psychologiques comme la démence ou Alzheimer. Quelle est la nature du lien entre ces deux problèmes ? Comment deux choses apparemment si différentes peuvent-elles être liées ?

Les preuves d'un lien entre la parodontite et la maladie d'Alzheimer sont plus faibles que celles de l'association de la parodontite avec le diabète, les maladies cardiovasculaires et la polyarthrite rhumatoïde. Cependant, des études ont montré que la parodontite peut avoir un impact sur le développement de la maladie d'Alzheimer de plusieurs manières. Il a été démontré qu'un taux élevé de CRP est associé à un risque accru de développement futur de la maladie d'Alzheimer.

De plus, une des bactéries importantes pour le développement de la parodontite, Porphyromonas gingivalis, et des substances toxiques produites par Porphyromonas gingivalis ont été révélées dans le tissu cérébral de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Les substances toxiques sont directement liées aux niveaux des protéines liées au développement de la maladie d'Alzheimer.

Avoir une bonne santé dentaire semble permettre d'éviter de nombreux problèmes. Mais qu'est-ce qu'une bonne santé dentaire alors ? Ou du moins une santé suffisante ?

Une bonne santé bucco-dentaire signifie qu'il n'y a pas d'activité pathologique et qu'il n'y a pas de perte croissante des tissus de soutien des dents, ce qui se manifeste par une augmentation de la profondeur des poches dentaires et une perte osseuse, comme le montrent les radiographies.

Cela ne peut être obtenu que par des soins efficaces à domicile, avec un brossage efficace des dents et des visites régulières chez le dentiste. Il est important de souligner que chaque individu est responsable d'une santé bucco-dentaire suffisante. Cependant, toutes les études ont montré que les soins dentaires professionnels sont tout aussi importants pour le maintien d'une bonne santé bucco-dentaire.

J'ai mis l'accent sur l'importance de la parodontite, mais une bonne santé bucco-dentaire de cause implique également l'absence d'activité carieuse, ce qui est également obtenu avec des soins à domicile efficaces soutenus par des visites dentaires régulières.