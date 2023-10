Des manifestants rassemblés en faveur de la Palestine sur la place de la République à Paris.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

En théorie, ils manifestent pour Gaza. Ils disent vouloir un cessez-le-feu pour épargner les civils. C’est une vaste plaisanterie.

Le slogan qu’on entend le plus souvent lors des manifestations est le suivant : « La Palestine de la rivière à la mer ». Et en anglais « Palestine will be free, from the river to the sea ! ».

La rivière, c’est le Jourdain. La mer, c’est la Méditerranée. Entre les deux, il y a un État qui s’appelle Israël. Ce qu’ils veulent, c’est tout simplement la disparition de cet État et des juifs qui y habitent. Les rejeter à la mer ? Les exterminer ?

Leur slogan est un appel à un assassinat de masse. Peu leur importe la situation à Gaza. Ils sont prêts éventuellement à commettre un nouvel Holocauste.

Cette haine est effroyable. Elle n’a d’exemple dans l’histoire que celle du régime nazi.

Israël bien sûr est capable de se défendre victorieusement. Mais les juifs français ? Un ami de l’assassin du professeur d’Arras a lancé : « Juifs, on va vous décapiter. » On ne l’a pas emprisonné, on s’est contenté de le placer sous contrôle judiciaire. Le cas échéant, cela ne devrait pas l’empêcher de passer à l’acte !