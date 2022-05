La nouvelle vie de Marlène Schiappa

Elle a été remerciée. Mais on peut compter sur elle pour ne pas oublier celui qui l’a remerciée

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Pendant cinq ans, elle a défendu Macron bec et ongles. Les Premiers ministres passaient : Edouard Philippe, Jean Castex. Et elle était toujours là.

Vigoureuse et mordante, elle était dévouée au président de la République. Chargée de l’égalité femmes - hommes puis de la citoyenneté, elle montait tous les jours au front. Infatigable Marlène Schiappa !

Elle avait fait don de sa personne à Macron et lui fournissait un rempart. Plus fidèle qu’elle, il n’y avait pas. Elle prenait des coups et savait les rendre.

Puis, patatras, elle a été évincée du gouvernement. Tant qu’elle y était, on se moquait d’elle parfois injustement et ici même. Ce temps est révolu. Il faut lui rendre justice. Elle a souvent été ferme sur la laïcité. Il lui est arrivé de dire ce qu’il fallait sur le voile même si c’était de façon feutrée.

Demeure l’ahurissante ingratitude de Macron. Mais il y aura une suite. On prête à Marlène Schiappa l’intention d’animer une émission sur C8. Comme elle a du bagout, elle sera, à n'en pas douter, excellente. Et comme elle est rancunière, peut-être dira-t-elle du mal de Macron. Et alors nous serons heureux de dire du bien d’elle...