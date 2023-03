La méthode norvégienne révolutionne l’entraînement d’endurance

Le taux d’acide lactique dans le sang est le plus élevé lors d'un effort d'endurance, au-delà de 800 mètres.

Atlantico : Le « modèle norvégien » de l'entraînement d'endurance, dont la théorisation a été faite dans l’International Journal of Environmental Research and Public Health, est en train de faire parler de lui, de quoi s’agit-il ?

Jean-Pierre de Mondenard : La méthode norvégienne est basée sur le dosage de l’acide lactique présent dans le sang. Contrairement à ce qu’on étend parfois, l’acide lactique n’est pas un déchet ou une toxine, mais un élément énergétique recyclé en permanence dans notre corps.

Historiquement, les coureurs de fond et de demi-fond s'entraînent grâce à 3 types d'entraînement.

- Lors d’un effort très intense, un sprint par exemple, donc une course de moins de 100 mètres, on ne consomme pas d’acide lactique. De l’énergie est fournie aux muscles sans apport d’oxygène. C’est un effort alactique.

- Lors des courses qui font entre 400 et 800 mètres, le corps produit de l’acide lactique. Son taux est compris entre 2 et 4,5mml par litre de sang.

- Enfin, il y a l’effort d’endurance, au-delà de 800 mètres. Le taux d’acide lactique dans le sang est le plus élevé.

La méthode norvégienne consiste à rester en continu dans le deuxième seuil, idéalement en dessous de 3,5mml d’acide lactique par litre de sang. Il s'agit donc d'un effort modéré, et cela va à l'encontre de ce que peuvent penser nombreux sportifs et entraîneurs qui pensent que pour améliorer ses aptitudes à l’effort intense, il faut se donner à fond.

Comment rester au bon taux d’acide lactique dans le sang ?

Un petit appareil peut doser le taux d’acide lactique dans le sang. Comme pour les diabétiques qui mesurent leur taux de glycémie, il est possible de se piquer le doigt pour connaître précisément ses taux. Il est possible d’en acheter sur Internet à tous les prix. Cela peut coûter quelques dizaines ou plusieurs centaines d’euros.

Pourquoi ce modèle peut-il être particulièrement intéressant ?

En maintenant un faible taux d’acide lactique dans le sang, la récupération est beaucoup plus rapide et la fatigue est moins intense que si on est au-dessus du seuil, c’est à dire au-dessous de 4,5mml par litre de sang. Cela permet de faire une séance le matin et une autre le soir. D’ailleurs, le champion norvégien Jakob Ingebrigtsen, qui survole ses concurrents et utilise cette méthode, s'entraînait à hauteur d’environ 177 kilomètres - 110 miles - par semaine, tout en restant compétitif !