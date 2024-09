La ménopause augmente la probabilité de développer une maladie cardiaque, un diabète de type 2 ou une hypertension mais l'exercice physique peut réduire les risques

Le Dr Churm est chargé de cours dans le cadre du programme SPEX et s'intéresse particulièrement aux voies moléculaires, à la génétique et à la biochimie. Elle entretient actuellement des liens étroits avec le groupe de recherche sur le diabète basé à la faculté de médecine et travaille en collaboration sur de nombreux projets. Elle se concentre sur la recherche clinique sur l'obésité et l'état métabolique en particulier, dans le domaine de l'exploration des interrelations entre la régulation hormonale, la fonction adipocytaire et l'homéostasie du glucose.