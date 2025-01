Atlantico Business

La masse d’épargne des Français est considérable (plus de 3000 milliards d’euros), mais elle ne sert à rien... et le pire, c’est qu’on sait pourquoi !

Les Français battent les records du monde de l’épargne liquide et disponible... C’est incompréhensible, mais on sait pourquoi : les Français se jugent incompétents pour investir et gérer leur épargne... donc ils mettent leurs petites économies de côté, espérant qu’elles pourront leur être utiles un jour.