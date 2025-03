Les entrepreneurs parlent aux Français

La grande fracture, l’empire de la perception : le poids des mots, le choc des bobos

Nous vivons une période formidable. Le niveau des débats ressemble à un glissement de terrain lors de fortes pluies. Son avancement est irrésistible, et il entraîne tout sur son passage, et principalement l’intelligence. Internet conjugué à un niveau de plus en plus navrant des débats télé et radio, produit sur les neurones, l’effet du soleil sur le chocolat. C’est la grande fonte.