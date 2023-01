« La France dégage » : et maintenant le Burkina Faso…

Un soldat français au Burkina Faso, en novembre 2019.

On ne veut plus de nous !

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le Burkina Faso a exigé le retrait des troupes françaises. Et pourtant c’est ce pays qui nous avait appelés au secours contre les djihadistes ! Quelques mois auparavant, c’était le tour du Mali d’en faire de même. Entre ces deux pays, il y a un point en commun : leurs armées incapables de lutter contre les djihadistes sont des armées de coups d’Etat.

Un capitaine prend le pouvoir, puis est renversé par un lieutenant qui lui-même est renversé par un colonel. Ainsi fonctionne la démocratie dans ces deux Etats. Les manifestants maliens et burkinabés qui hurlent contre la France arborent des drapeaux russes et brandissent des portraits de Poutine. Ils ont trouvé mieux que nos soldats : les mercenaires russes du groupe Wagner. Ces derniers tuent et torturent sans état d’âme. Et ils se payent sur les richesses minières de ces deux pays.

Nos soldats expulsés du Burkina Faso vont être déployés au Niger. Comment seront-ils accueillis là-bas en attendant l’arrivée des mercenaires du groupe Wagner ? Au Mali et au Burkina Faso, on nous en veut de les avoir colonisés dans le passé. Et ils sont prêts à devenir des colonies russes. Bonne chance...

