La France ? A droite toutes !

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On n’est pas obligé de se fier aux sondages. En dehors de leurs marges d'erreurs annoncées, ils se trompent parfois. Mais celui de la fondation Fondapol fait exception à cette règle. Il a en effet été effectué auprès d’un échantillon de plus de 3.000 personnes alors que les autres se contentent de 1.000.

Si l’on additionne les voix qui se portent sur Marine Le Pen, Eric Zemmour, Dupont-Aignan et une grande partie des Républicains, on arrive à près de 55 % des sondés qui se positionnent à droite. Ce score monte encore si on y ajoute les voix des sympathisants de Macron qui se réclament de la même sensibilité.

On le pressentait : ce sondage le dit sans ambage ! Pour expliquer ce résultat, Dominique Reynié qui le commente utilise un mot : “colères”. Ceux qui nous gouvernent se préoccupent du pouvoir d’achat, de la hausse des tarifs de l’électricité, des prix à la pompe. Et rien que de ça.

Mais ils ont oublié que l’homme ne vit pas que de pain. Les raisons de ces colères sont triples : delinquance, terrorisme, islamisme. Les Français n’ont pas besoin de descendre de chez eux pour savoir qu’on tue, qu’on égorge, qu’on assassine. Ils savent également ce que sont les émeutes de banlieues.

Ils connaissent aussi les prêches haineux qui se prononcent dans certaines mosquées. Ils ont l’impression, qui n’est pas fausse, que le sol de France se dérobe sous leurs pieds, et l’immigration sauvage qui attise encore leurs colères. On ne dira jamais assez combien les rodéos sauvages et les compétitions de karting à la prison de Fresnes sont dévastatrices et poussent des Français de plus en plus nombreux à se déclarer de droite.

Même pas d’extrême droite car ils sont plus de 30% à penser que Marine Le Pen représente la “droite modérée”. Et la gauche ? Elle ne pèse pas lourd et s’est perdue dans les bras de Jean-Luc Mélenchon. Et la gauche, du moins ce qu’il en reste, paie le prix d’avoir oublié que pour des millions de Français la sécurité, l'identité nationale étaient aussi (sinon plus) précieuses que quelques euros de plus sur une fiche de paie !