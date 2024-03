La Finlande a réussi à réduire de moitié son taux de suicide. Voici comment elle a fait

Des piétons marchent dans la capitale finlandaise, Helsinki, le 3 janvier 2024, alors qu'une vague de froid s'abat sur le pays.

La fin du XXe siècle a été une période particulièrement sombre pour la Finlande. Les taux de suicide étaient parmi les plus élevés au monde, atteignant un pic en 1990 avec plus de 30 décès pour 100 000 citoyens, contre une moyenne européenne de 10 pour 100 000.

La Finlande a réagi de manière agressive, en mettant en œuvre une stratégie nationale globale et en réduisant finalement ce taux de plus de la moitié, à environ 13 décès pour 100 000.

Chaque suicide est unique, avec de nombreux facteurs précipitants et caractéristiques personnelles, des événements indésirables et l'impossibilité d'obtenir de l'aide. Ces éléments s'additionnent et finissent par se regrouper de manière mortelle.

C'est pourquoi il n'existe pas de remède unique en matière de prévention du suicide. Toutefois, plusieurs facteurs peuvent avoir contribué à la baisse du taux de suicide en Finlande.

La principale stratégie adoptée par le gouvernement finlandais a consisté à former les professionnels de la santé et d'autres catégories de personnel à la conduite d'un projet de recherche complet à l'échelle nationale, qui a permis de collecter des données sur tous les suicides survenus au cours d'une période d'un an.

Le projet de recherche lui-même a constitué une intervention de grande envergure, couvrant les quelque 400 municipalités finlandaises, qui a fourni un retour d'information direct sur les taux de suicide et les actions préventives spécifiques, tout en sensibilisant aux risques de suicide.

Les médias ont appris à rendre compte des suicides de manière neutre, sans glorifier ou romantiser le langage. Des politiques ont été mises en œuvre pour limiter l'accès aux armes à feu et aux poisons. L'arrivée d'une nouvelle génération d'antidépresseurs, avec moins d'effets secondaires, dans les années 90, a peut-être aussi contribué à faire baisser le taux de suicide.

De manière contre-intuitive, l'essor rapide des téléphones portables dans les années 90 a peut-être aussi joué un rôle important. Alors que nous considérons aujourd'hui les appareils mobiles et les médias sociaux comme une source de diminution des contacts sociaux physiques, ils ont probablement aidé les gens à rester en contact avec d'autres personnes dans ce grand pays peu peuplé. (La solitude et le manque de sentiment d'appartenance sont des facteurs de risque connus de suicide).

Mais dans quelle mesure la Finlande a-t-elle été la seule à connaître une baisse des taux de suicide ?

Comment les autres pays s'en sortent-ils ?

Au cours de la même période, les taux de suicide ont diminué dans toute l'Europe. Nous ne pourrons jamais savoir avec certitude pourquoi il en est ainsi, mais on peut supposer qu'il y a désormais une meilleure prise de conscience du suicide et une plus grande volonté de parler de santé mentale. Comme en Finlande, le suicide est également rapporté de manière plus neutre dans les médias.

Et, comme mentionné plus haut, la nouvelle génération d'antidépresseurs ISRS pourrait avoir joué un rôle important dans la baisse du nombre de suicides, de même que des traitements de santé mentale plus efficaces, tels que la thérapie cognitivo-comportementale.

Malheureusement, les perspectives ne sont pas toutes bonnes, car le nombre de décès par suicide augmente dans certaines parties du monde. Aux États-Unis, par exemple, le taux de suicide a augmenté de 35 % au cours des premières décennies du XXIe siècle, pour atteindre aujourd'hui environ 14 décès pour 100 000 habitants.

Pourquoi certains pays semblent-ils prospérer dans l'ère moderne et d'autres sombrer dans le désespoir ? Il s'agit probablement d'une inégalité dans la répartition du bien-être, qui laisse certains groupes vulnérables et sans protection.

Aux États-Unis, les groupes à risque semblent inclure des jeunes marginalisés et sous-éduqués, dont beaucoup sont victimes de l'épidémie d'opioïdes. Nous savons que le risque de suicide est plus élevé chez les personnes plus pauvres, et la Finlande, avec son État-providence nordique plus étendu, est peut-être mieux équipée lorsqu'il s'agit de s'atteler à la tâche difficile de la réduction du suicide.

L'histoire se poursuit en Finlande, où la stratégie actuelle en matière de santé mentale comprend un programme de prévention du suicide dont les objectifs sont similaires à ceux du programme précédent, avec un accent supplémentaire sur l'amélioration des services de crise. Une étude nationale sur le suicide des jeunes est également en cours. La synthèse de ces résultats, associée à des efforts continus, pourrait permettre de réduire encore le taux de suicide.

Cet article a été initialement publié sur le site The Conversation