ATLANTI-CULTURE
22 octobre 2026
"La Fin de la civilisation" de Alain Péron : Sartre au temps de l’IA
La pièce "La Fin de la civilisation" de Alain Péron est à découvrir au théâtre Le Funambule Montmartre.
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A PROPOS DES AUTEURS
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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