POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLa pièce "La Fin de la civilisation" de Alain Péron est à découvrir au théâtre Le Funambule Montmartre.
See image caption

ATLANTI-CULTURE

22 octobre 2026

"La Fin de la civilisation" de Alain Péron : Sartre au temps de l’IA

La pièce "La Fin de la civilisation" de Alain Péron est à découvrir au théâtre Le Funambule Montmartre.

Photo of Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops
Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops Go to Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

culture , culture tops , théâtre , pièce de théâtre , La fin de la civilisation , Intelligence Artificielle , acteurs , Le Funambule Montmartre

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops image
Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops

Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).