"La fable du Centaure, un voyage initiatique" de Gabrielle Halpern et Didier Petetin : une thèse de philosophie autobiographique sous forme de bande dessinée

Si l’on est désormais habitué à voir la bande dessinée évoluer, se faire la biographie d’un personnage célèbre, l’adaptation d’un roman, un cours d’histoire ou de mathématiques, force est de constater que ce conte philosophico-autobiographique illustré a tout de même de quoi surprendre. Il n’en reste pas moins que l’on parvient à s’attacher à son héroïne curieuse de tout, évoluant au milieu des écoliers vicieux, des chevaux à l’esprit excessivement scientifique, des blobs pleins de sagesse et du monde corseté de l’entreprise. Notre héroïne décortique le monde qui l’entoure avec son regard perçant, désarçonne ses interlocuteurs avec ses propositions détonantes, a des idées qui “lui donnent mille idées”, déjoue les postures d’audace du monde des affaires, ainsi que la fausse proximité des réseaux sociaux où “les gens se tutoient très vite pour oublier précisément qu’ils ne parlent pas la même langue”. De quoi intriguer dans le bon sens du terme.

Ce livre surprend aussi en présentant une lecture originale de passages de la Bible, en faisant redécouvrir des auteurs comme Elias Canetti ou encore Primo Levi, dont on peut lire des citations issues d’entretiens : “Je suis un amphibien, un centaure [...] Je suis partagé entre deux moitiés : l’une est celle de l’usine, je suis un technicien, un chimiste. L’autre, c’est celle avec laquelle j’écris”. On retirera aussi de cette lecture des concepts comme la “pulsion d’homogénéité” qui fait que “nous sommes attirés par ce qui nous ressemble”, notamment “à cause de notre terreur de l’incertitude”.

Les dessins, en noir et blanc, sont réussis. On appréciera, par exemple, l’alternance des traits rudes des corps des chevaux et des courbes douces des chevelures ou des crinières. On aimera aussi les images en pleine page, fourmillant d’animaux bizarroïdes et défiant les lois de la perspective en les caricaturant. Les lignes épurées, les ombres nettes, les larges surfaces immaculées laissent de l’espace au texte. On appréciera aussi le personnage de “Maître Blob”, sorte de hérisson gigantesque, entouré d’un rat ahuri et d’un hibou à l’air vindicatif, que l’on aura du mal à regarder sans sourire.

Le discours de cette bande dessinée s’adresse enfin à “tous les différents, tous les incasables” et constitue effectivement un “voyage initiatique”, comme l’annonce son titre. On en ressort avec une certaine émotion, et aussi beaucoup de questions. Un hybride ne peut-il pas être hybride que s’il est comparé à d’autres êtres qui ne le sont pas ? Si tout le monde est hybride, l’hybridité existe-t-elle encore réellement, et l'hybridation est-elle encore une réalisation possible ? Quels rapports entretiennent l'hybridation et l’intérêt général ? L’hybridation, qui ne doit pas être un simple concept mais un “projet de société”, est une question qui a de quoi nous occuper l’esprit.