« La droite ordinaire s’impose aujourd’hui comme la pensée unique »

Philippe Meirieu

On doit cette formidable découverte à Philippe Meirieu.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le terme « pensée unique » a été forgé il y a une trentaine d’années sous Mitterrand par Alain Minc et quelques autres. Il supposait qu’il n’y avait qu’une seule pensée valable : celle de gauche.

Au-delà de ce « cercle de la raison », c’était l’enfer où croupissaient les réactionnaires. La « pensée unique » était une machine infernale destinée à faire taire. Jusqu’à nos jours, malgré quelques brèches, cela a plutôt bien fonctionné. Puis est arrivé, tel Christophe Colomb découvrant l’Amérique, Philippe Meirieu. Pour lui, la pensée unique est devenue de droite. Meirieu n’est pas un inconnu. Il a été l’inventeur du « pédagogisme ». Inexorable destruction pour l’Education nationale. A l’école, plus de profs ni d’élèves, mais des « appreneurs » et des « apprenants ». Plus de notes ni d’orthographe car cela défavoriserait les « apprenants » d’origine populaire ou immigrée.

Philippe Meirieu est de gauche. Il est d’abord passé par le PS puis EELV. Il prétend que les réactionnaires sont en train de gagner. Ces derniers se plaignent d’être censurés. Mais d’après Meirieu, c’est pour mieux camoufler leur triomphe. La « ficelle » dit-il, est un peu grosse. Celle de Meirieu, elle, est énorme comme le câble d’une remorque. Il dit que la pensée unique est devenue de droite pour rendre son combat encore plus courageux.

Meirieu fustige les réactionnaires et leur « pensée unique » pour rendre son combat encore plus héroïque. Don Quichotte se battait bien contre les moulins à vent, n’est-ce pas ? On se demande ce qui a bien pu déclencher les délires de Philippe Meirieu. Nous ne voyons qu’une seule réponse : il a pété un câble en apprenant la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD. Toutefois, une hirondelle ne fait pas le printemps.