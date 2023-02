La droite, combien de divisions ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ciotti a donc démis Aurélien Pradié de ses fonctions de vice-président des Républicains. Une sanction dont ici-même Christophe Boutin analyse avec brio les tenants et les aboutissants.

Qu’il nous soit toutefois permis d’apporter quelques nuances à son texte. Aurélien Pradié s’oppose à la réforme des retraites voulue par le pouvoir. Or, la direction des Républicains s’y est ralliée moyennant quelques concessions macronistes. Aurélien Pradié a fait savoir qu’il était sur une toute autre ligne. Il l’a clamé à l’Assemblée nationale et s’est fait applaudir par les parlementaires mélenchonistes. Forcément, ça énerve. Et ça a eu le don de mettre Ciotti en colère. D’où la sanction infligée à Pradié.

Ciotti n’a, à première vue, pas tort : la réforme des retraites est, hélas, indispensable. Mais parfois on a tort d’avoir raison. Car les sympathisants LR ne sont pas nécessairement d’accord avec le patron des Républicains. Certes, ils savent avec raison que cette réforme est nécessaire. Mais le cœur a parfois des raisons que la raison ignore. La réforme est portée par Macron. Et de tout cœur, ils le détestent ! C’est pourquoi les électeurs de droite ont tendance à rejeter tout ce qui vient de lui.

Il y a fort à penser qu’ils comprennent Aurélien Pradié. En le sanctionnant, Ciotti s’est sans doute tiré une balle dans le pied. Pour se tenir debout, les hommes ont besoin de leurs deux jambes. Ciotti en s’acharnant sur Pradié a fait des Républicains un parti unijambiste.