La démocratie est-elle toujours préférable pour les pauvres ? La réponse d’Adam Smith vous surprendra peut-être

Qui a lu le chapitre 7 du livre IV de La richesse des nations d'Adam Smith ? Il s'agit d'un chapitre inhabituel, situé vers la fin du livre (livre IV) qui traite des systèmes d'économie politique, plus précisément du mercantilisme (et de la physiocratie brièvement à la fin), et qui examine en détail les politiques commerciales mercantilistes des empires européens, du Portugal à l'Angleterre. Il n'est pas surprenant qu'Adam Smith n'ait que peu de mots élogieux pour les politiques impériales, notamment l'interdiction de produire des biens susceptibles de concurrencer la production des métropoles (comme le célèbre cas de l'acier en Amérique du Nord), l'interdiction d'exporter directement vers d'autres marchés que celui des métropoles et l'obligation de faire du commerce en utilisant les navires des métropoles (le Navigation Act). Smith est encore plus cinglant à l'égard des compagnies marchandes, les deux célèbres compagnies des Indes orientales, la hollandaise et l'anglaise ("Le gouvernement d'une compagnie exclusive de marchands est, peut-être, le pire de tous les gouvernements pour n'importe quel pays").

Le chapitre "Sur les colonies" est le deuxième plus long chapitre de la Richesse des nations. Dans l'édition que j'utilisais, il compte plus de 100 pages, ce qui représente environ 8% du livre entier (le livre entier compte environ 1200 pages dans la même édition). Ayant été écrit en 1774, il consacre un temps considérable à l'Amérique du Nord et aux "troubles" qui s'y préparaient. Comme on le sait, Smith avait raison à la fois de voir l'inévitabilité de la sécession américaine et de prévoir le grand avenir du continent.

Mais il présentait également un grand livre où les dépenses britanniques au nom des colons américains étaient beaucoup plus importantes que ce que la Grande-Bretagne recevait en retour ("sous le présent système de gestion, par conséquent, la Grande-Bretagne ne tire rien d'autre que des pertes de la domination qu'elle assume sur ses colonies") - et ce malgré les politiques commerciales discriminatoires mentionnées dans le paragraphe précédent. Il explique l'entêtement britannique à ne pas accorder l'indépendance par la fierté ("Aucune nation n'a jamais volontairement renoncé à la domination d'une province, aussi pénible qu'elle puisse être à gouverner, et aussi faibles que puissent être les revenus qu'elle procure en proportion des dépenses qu'elle occasionne") mais aussi, et surtout, par les intérêts économiques de l'élite anglaise qui, contrairement aux gens ordinaires, bénéficiait des colonies : "L'octroi de l'indépendance est toujours contraire à l'intérêt privé des gouvernants d'une nation, qui seraient ainsi privés de la disposition de nombreux postes de confiance et de profit, de nombreuses occasions d'acquérir richesse et distinction, que la possession de la province la plus turbulente et, pour la majorité du peuple, la moins rentable, manque rarement d'offrir.

Cette nette distinction smithienne au sein de la métropole entre les intérêts de l'élite et ceux du reste de la population est un élément que Thomas Hauner, Suresh Naidu et moi-même utilisons dans le prochain article sur le monde d'avant 1914 pour affirmer que l'expansion impérialiste du XIXe siècle était motivée par les intérêts étroits des riches des métropoles, c'est-à-dire par les personnes qui possédaient de manière disproportionnée les actifs coloniaux qui leur procuraient des rendements supérieurs à ceux qu'ils auraient pu obtenir chez eux. Nous pouvons maintenant intégrer Adam Smith à notre argumentation, dans un livre fondamental sur l'économie politique écrit plus d'un siècle avant la période dont nous parlons. (Nous ne citons pas Smith dans la version actuelle du document, mais nous pourrions décider de le faire dans la prochaine).

Dans l'ensemble, Smith arrive à la conclusion que les colonies britanniques sont mieux traitées que les autres, mais il nuance cette affirmation sur un point très important. C'est en rapport avec le traitement des esclaves. Il y fait une observation intéressante, et je pense qu'elle n'est pas suffisamment appréciée (du moins, je ne l'ai pas vue mentionnée). Les colonies gouvernées plus démocratiquement (comme les Britanniques) traitent les esclaves plus mal parce que l'élite qui, dans un système de républicanisme oligarchique, contrôle les niveaux de pouvoir est réticente à punir ses propres membres qui sont particulièrement brutaux envers les esclaves. En revanche, un État autoritaire ou autocratique a moins de scrupules à punir les membres de l'élite dont le comportement est particulièrement scandaleux (même si l'État ne se soucie guère du bien-être des esclaves en tant que tel). Voici la citation complète de Smith :

Dans tous les pays où la malheureuse loi de l'esclavage est établie, le magistrat, lorsqu'il protège l'esclave, s'immisce dans une certaine mesure dans la gestion de la propriété privée du maître ; et, dans un pays libre, où le maître est peut-être soit un membre de l'assemblée de la colonie, soit un électeur d'un tel membre, il n'ose le faire qu'avec la plus grande prudence et circonspection. Le respect qu'il est obligé de témoigner au maître rend plus difficile la protection de l'esclave. Mais dans un pays où le gouvernement est en grande partie arbitraire, où le magistrat a l'habitude de se mêler même de la gestion de la propriété privée des particuliers, et de leur envoyer, peut-être, une lettre de cachet s'ils ne la gèrent pas à son gré, il lui est beaucoup plus facile d'accorder une certaine protection à l'esclave ; et l'humanité commune le dispose naturellement à le faire. La protection du magistrat rend l'esclave moins méprisable aux yeux de son maître, qui est ainsi porté à le considérer avec plus d'égards, et à le traiter avec plus de douceur.

Que la condition de l'esclave soit meilleure sous un gouvernement arbitraire que sous un gouvernement libre est, je crois, confirmé par l'histoire de tous les âges et de toutes les nations.

La leçon de Smith a une portée plus large. Une démocratie oligarchique peut être pire pour les pauvres qu'un gouvernement arbitraire. Un État, relativement autonome par rapport à l'élite, peut se soucier davantage de "l'intérêt général" qu'un gouvernement ostensiblement démocratique qui est en réalité le gouvernement des riches. Smith met en évidence, je pense, tant dans sa discussion sur le clivage social des intérêts en ce qui concerne les colonies que dans sa discussion sur l'esclavage, l'ambivalence du lien entre l'État et la classe. Dans les contextes plus démocratiques (mais exclusivistes), l'État peut être moins autonome et plus directement "accroché" aux intérêts de la classe dirigeante. Dans une autocratie, l'État peut être moins soumis au pouvoir des intérêts financiers et plus préoccupé par la situation des pauvres. Notre approche facile et quelque peu paresseuse, selon laquelle plus de démocratie implique une plus grande préoccupation ou une amélioration pour les pauvres, est démontrée ici, par le fondateur de l'économie politique, comme étant peut-être - parfois - fausse.