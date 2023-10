La décolonisation n’est pas une métaphore et il est grand temps que nous le comprenions

A la suite de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, les manifestants pro-palestiniens ont fait montre de leur détestation de l'Etat d'Israël aux quatre coins du monde.

Jonathon Van Maren a écrit pour First Things, National Review, The American Conservative, et est rédacteur collaborateur de The European Conservative. Son dernier livre s'intitule Prairie Lion : The Life & Times of Ted Byfield.

Le samedi 7 octobre au matin, les terroristes du Hamas qui contrôlent actuellement la bande de Gaza ont lancé l'opération "Tempête Al-Aqsa", franchissant la frontière israélienne avec des centaines d'hommes armés à bord de camions, de motos et de parapentes, accompagnés de milliers de roquettes tirées sur le pays. Une orgie de meurtres et d'enlèvements a suivi, les terroristes s'emparant de communautés israéliennes et massacrant des civils. Cette invasion est la plus importante depuis la guerre d'indépendance de 1948 et, à l'heure où nous écrivons ces lignes, on dénombre près de 1 000 victimes confirmées, plus de 2 000 blessés, plus d'une centaine (et ce n'est pas fini) de personnes prises en otage et plus de 5 000 roquettes tirées sur Israël.

Les scènes qui se déroulent actuellement - et qui atteignent des millions de personnes comme jamais auparavant grâce aux médias sociaux, où de nombreux terroristes publient des preuves visuelles de leurs crimes - sont terrifiantes.

Une femme de 25 ans, le visage empli de peur, a supplié "Ne me tuez pas ! Non, non, non !" alors qu'elle était forcée de monter sur la moto d'un combattant du Hamas, son petit ami regardant, impuissant, les autres terroristes le pousser vers l'avant. Son père, le cœur brisé, demande des informations. Les secouristes retrouvent des enfants vivants, mais ne parviennent pas à localiser leurs parents. Une femme de 23 ans a été assassinée, déshabillée et exhibée à l'arrière d'une camionnette sous les acclamations de la foule dans la bande de Gaza. Elle fait partie des 260 victimes qui auraient été tuées par balles lors d'un festival de musique pour la paix dans le désert - certaines ont été violées à côté des cadavres de leurs amis.

Une vidéo virale montre des parents - le père ensanglanté - réconfortant leurs enfants en sanglots et les couvrant de leur propre corps alors que les terroristes traversaient leur maison. "Le petit garçon demande : "Papa, pourquoi tes mains sont-elles pleines de sang ? Nous n'avons pas encore de détails sur ce qui est arrivé à cette famille, mais d'autres familles, parents et enfants en bas âge, ont été entièrement décimées. Un certain nombre de femmes âgées ont été prises en otage, dont une survivante de l'Holocauste, ce qui est particulièrement émouvant quand on sait que ce week-end a été le jour le plus sanglant pour les Juifs depuis la Shoah. Itai et Hadas Berdichevsky, tous deux âgés de 30 ans, ont protégé leurs jumeaux de 10 mois avec leur corps lorsque le Hamas est entré dans leur maison. Ils sont morts ; leurs bébés ont été retrouvés vivants 12 heures plus tard.

Samedi, au kibboutz Be'eri, des terroristes ont tiré des grenades propulsées par fusée sur des maisons israéliennes, avant d'exécuter systématiquement des hommes, des femmes et des enfants. D'autres familles, dont des nourrissons et des enfants en bas âge, ont été enlevées. Dans de nombreux cas, les terroristes ont diffusé en direct leurs victimes sur les pages de médias sociaux des victimes avec des téléphones prélevés sur leurs corps (c'est ainsi qu'une petite-fille a découvert que sa grand-mère avait été tuée). L'État d'Israël diffuse des photographies de pièces remplies de corps de civils massacrés, alors que les Forces de défense israéliennes (FDI) - et la nation tout entière - mobilisent leur réponse dans le cadre de l'opération "Épées de fer".

Tel est le contexte essentiel dans lequel s'inscrit la réaction de nombreux journalistes et universitaires de gauche face à ces horreurs. Les derniers jours ont été incroyablement éclairants. Alors que les réseaux sociaux se remplissent de vidéos d'atrocités indicibles perpétrées contre les personnes les plus vulnérables - des adolescentes israéliennes aux pantalons tachés de sang poussées dans des véhicules du Hamas pour y subir d'autres sévices, des femmes âgées arrachées à leur maison, des petits enfants impitoyablement malmenés par leurs ravisseurs -, ces personnes ont décidé de nous dire précisément qui elles sont. Il est important que nous les écoutions. Ils nous disent ce qu'ils entendent par "décolonisation". Ils définissent leurs termes.

Comme l'a écrit la rédactrice indépendante Najma Sharif sur X : "Qu'est-ce que vous pensiez que la décolonisation signifiait ? des vibrations ? des papiers ? des essais ? des perdants". Il s'avère que c'est ce qu'ils voulaient dire depuis le début, et Najma Sharif n'est pas la seule. Ces personnes ont vu ces choses et les ont dites.

La députée libérale canadienne et secrétaire parlementaire Iqra Khalid a condamné les "horribles attaques contre Israël et Gaza" avant même que la réponse israélienne à ces atrocités n'ait commencé, dans une tentative grotesque d'équivalence morale.

Rivkah Brown de Novara Media :

"Aujourd'hui devrait être un jour de fête pour les partisans de la démocratie et des droits de l'homme du monde entier, alors que les habitants de Gaza sortent de leur prison à ciel ouvert et que les combattants du Hamas pénètrent sur le territoire de leurs colonisateurs. La lutte pour la liberté se fait rarement sans effusion de sang et nous ne devrions pas nous en excuser."

Sarah Shahid, pigiste pour Now Toronto et le magazine Spring : "Quel samedi glorieux ! De la rivière à la mer, la Palestine sera libre".

Près de trente associations d'étudiants de Harvard, dont la Harvard Islamic Society, la Harvard Kennedy School Muslim Caucus et la Society for Arab Students, ont publié une déclaration publique dans laquelle elles affirment collectivement "tenir le régime israélien pour entièrement responsable de tous les actes de violence qui se déroulent".

Jessica Hutchison, professeur adjoint de travail social à l'université Wilfried Laurier de Waterloo (Ontario) : "J'espère que vos prochains remerciements incluront un soutien aux Palestiniens qui reprennent leurs terres aux colons colonisateurs."

Uahikea Maile, professeur adjoint de politique autochtone au département de sciences politiques de l'université de Toronto :

"Alors que les Hawaïens se réveillent aux nouvelles de la résistance anticoloniale palestinienne à Gaza contre le colonialisme israélien, n'oubliez pas que, d'Hawaï à la Palestine, l'occupation est un crime. Un lahui qui défend la décolonisation et la désoccupation devrait également soutenir la liberté pour la Palestine."

(Les Israéliens ont entièrement quitté la bande de Gaza en 2005).

Cinthya Martinez est titulaire d'une bourse postdoctorale du chancelier de l'UC au département d'études latino-américaines et latines de l'UC Santa Cruz :

"Universitaires dans le domaine des études frontalières : vous ne pouvez pas enseigner le déplacement, la dépossession, la souffrance, la résistance, la décolonisation et l'abolition sans la Palestine. Vous ne pouvez pas être en faveur de l'abolition de l'ICE, de la lutte contre la violence frontalière ou de la lutte contre les carcéraux sans soutenir la liberté des Palestiniens."

Maggie Chapman, membre du Parlement écossais, a retweeté avec approbation Sana Nazar, qui a déclaré : "Les OPPRESSÉS luttent pour la liberté des Palestiniens :

"Les OPPRESSÉS se battent pour leurs droits... Ne laissez pas les médias occidentaux vous tromper en vous faisant croire qu'il s'agit de terrorisme, il s'agit de décolonisation."

Walaa Alqaisiya, de la London School of Economics et de l'université de Columbia :

"Les universitaires aiment décoloniser par le discours et la reconnaissance des terres. Il est temps de comprendre que la décolonisation n'est PAS une métaphore. La décolonisation signifie la résistance des opprimés et cela inclut la lutte armée pour récupérer LITTERALEMENT nos terres et nos vies !"

Nick Reimer, maître de conférences au département d'anglais de l'université de Sydney :

"Aucun progressiste ne devrait ressentir le besoin de condamner publiquement les choix de la résistance palestinienne. Cela ne fait qu'ajouter à la perception que leur cause est injuste. La condamnation est l'acte de langage que l'on accomplit lorsqu'on rompt le contact avec quelqu'un, pas lorsqu'on est solidaire."

Manolo De Los Santos, codirecteur exécutif du Forum des peuples et chercheur au Tricontinental : Institute for Social Research à New York : "Le peuple a éclaté ! La résistance héroïque du peuple palestinien est un exemple pour tous les mouvements révolutionnaires".

CUPE local 3906, le syndicat des professeurs de l'Université McMaster (l'une des plus prestigieuses du Canada) : "La Palestine se soulève, vive la résistance". (Après une réaction massive, le tweet semble avoir été supprimé.) Comme l'a fait remarquer Ben Sixsmith :

"Au moins, cela vaut la peine de documenter les personnes qui rationalisent ou même célèbrent le meurtre délibéré d'innocents, pour la prochaine fois qu'ils essaieront de vous faire virer de votre travail pour un pronom mal placé."

Ameil J. Joseph, professeur agrégé à l'École de travail social de l'Université McMaster, qui mentionne ses pronoms avec sensibilité dans sa bio X, a tweeté : "Postcolonial, anticolonial et décolonial ne sont pas seulement des mots que vous avez entendus dans votre atelier EDI. (Comme l'a fait remarquer Howard Anglin, "la prochaine fois que quelqu'un entendra ces mots dans un atelier EDI, il devrait mentalement les remplacer par 'cracher sur le cadavre d'une femme nue'").

En fait, les déclarations de joie publiées à la suite de cette sauvagerie sont presque identiques à celles du guide suprême iranien Ali Khamenei, qui a posté une vidéo des participants à un concert fuyant le festival de la paix alors que les terroristes du Hamas ouvraient le feu, avec la légende suivante : "Si Dieu le veut, le cancer de la terre sera détruit : "Si Dieu le veut, le cancer du régime sioniste usurpateur sera éradiqué par les mains du peuple palestinien et des forces de la Résistance dans toute la région. Le président iranien Ebrahim Raisi a abondé dans le même sens en déclarant au Hamas : "Vous avez vraiment rendu la communauté islamique heureuse : "Vous avez vraiment rendu la communauté islamique heureuse avec cette opération innovante et victorieuse".

Je pourrais citer des dizaines d'autres exemples. On nous a maintenant expliqué, en termes explicites, ce qu'est réellement la "décolonisation". Nous savons ce que les gauchistes entendent par là ; nous savons qu'ils défendront le viol des femmes, le massacre des enfants et l'enlèvement des survivants de l'Holocauste sous le couvert de la libération. Les prétendus intellectuels qui qualifient les gens de "colons", qui utilisent la reconnaissance des terres et qui demandent à nos dirigeants d'utiliser leur rhétorique ne se contentent pas de jouer les révolutionnaires : lorsque les choses se gâteront et que des adolescentes en larmes seront enlevées et que des bébés seront tués par balles, ils signeront. Comme l'a dit Tristin Hopper du National Post du Canada :

"Ce qui se passe est une "révélation". Si une université ou un syndicat peut approuver ou excuser le massacre de masse de fêtards lors d'un festival de musique, comment pouvez-vous leur faire confiance sur un autre sujet ? Et l'on se rend compte alors du nombre d'autres questions pour lesquelles nous leur avons fait confiance."

Nous avons déjà entendu cette rhétorique. Mais aujourd'hui, nous passons des déclarations sur la décolonisation aux vidéos d'innocents torturés, et nous savons ce qu'ils veulent dire - et cela ne fait que commencer. Dans les jours à venir, nombre de ces otages seront probablement torturés et décapités. Les terroristes du Hamas se baigneront dans le sang devant les caméras. Et lorsque cela se produira, nombre de nos journalistes, professeurs et soi-disant intellectuels seront là pour l'expliquer : C'est exactement à cela que ressemble la décolonisation.

L'article a été initialement publié dans The European Conservative.