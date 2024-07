La débâcle sur ordre ? Lettre ouverte au Premier ministre

Gabriel Attal prononce un discours après l'annonce des résultats du premier tour des élections législatives françaises à l'Hôtel de Matignon à Paris, le 30 juin 2024

12 millions de Français votent pour l’ordre et la sécurité… Le soir même, le Premier ministre et le gouvernement donnent des consignes pour se désister au 2e tour en faveur du désordre et de la violence.

Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).

Tout cela est plus grave que les scores électoraux car il s’agit d’une perte de sens, d’une incompréhension du peuple français dans son ensemble quels que puissent être ses griefs.

On peut très légitimement ne pas vouloir le RN au pouvoir mais quels esprits malades, quelle idéologie passéiste, historique, s’accroche à cette haine ? Pouvons-nous être en paix dans un pays où la seule expression possible aujourd’hui est celle d’être contre, lors de ce deuxième tour ?

Comment peut-on rationnellement ignorer le magma idéologique qui constitue le fameux NFP ? quand il est constitué de tant de tendances différentes et de tant d’idéologies contradictoires, de tant d’erreurs économiques qui aboutiront à la ruine, au nom d’un partage spoliateur et à la mort du capitalisme comme de l’entreprise. Prendre un racisme pour chasser l’autre, est-ce l’objectif ?

Aider à faire élire David Guiraud ? J’atteins mes limites absolues !

La tristesse qui nous gagne est infinie face à des jeunes et à des facs entières qui votent LFI et feront grève à la rentrée, détruisant leur avenir sans le savoir en croyant être généreux ; comme on choisirait un groupe de rock, et en pensant que le monde se divise entre les bons, la brute et le truand.

Croire naïvement que le bien est du côté des victimes en tous genres, qu’il y a des gentils et des méchants dans les guerres, que les puissants sont des salauds, sans parler des riches… que les mêmes qui défendent les femmes en France les laissent étouffer, opprimées, sous des voiles dans des banlieues ou d’autres pays. Voilà qui nous mène à la guerre civile promise par le Président de la République !

Côté LFI, quel chef de parti s’offre un discours présidentiel alors qu’il ne s’est pas présenté aux élections ? entouré d’une gazaouie (pour remercier son électorat ?), le tout conditionné par des conflits étrangers. Est-il normal de chercher lors d’une manifestation, un soir d’élection à Paris, des drapeaux français en vain Place de la République, au milieu de drapeaux venus d’ailleurs ?

Monsieur le Premier ministre, vous aviez notre confiance : POURQUOI ce grave revirement de dernière minute ? Jusqu’où allez-vous aller ? Quel vertige vous a saisi ? Quel crime a commis le RN que nous ignorons ? Pourquoi ce pas de côté dans votre bonne trajectoire ? Je vous réponds par ce cri du cœur de vos électeurs – de la très grande majorité de vos électeurs, auxquels vous ordonnez d’aller voir ailleurs !

On ne peut pas rendre équivalent, malgré tous les reproches, un parti RN qui a tenté de conquérir sa respectabilité malgré ses excès ou ses erreurs économiques, avec des révolutionnaires ayant à leur tête un Robespierre en puissance et qui le revendique – des black blocs en soutien, ricanant sur la mort de policiers qui nous défendaient et en les réduisant à un ancêtre de la dernière guerre !

Monsieur le Premier ministre (monsieur le Président ?), mais pourquoi vous suicider en nous entraînant ?

Messieurs les ministres, et conseillers intègres, pouvez-vous mettre de côté votre carrière dans cet instant historique et, juste en votre âme et conscience, analyser la vérité des choses et des risques, pour le bien de notre pays ?

Merci.

Sophie de Menthon