"La crise environnementale (n') aura (pas) lieu : comprendre, éduquer, changer l'avenir" de Mathieu Farina

Voici une couverture qui a son importance. Soit vous la lisez sans vous poser de question sur la couleur de trois lettres, soit vous en saisissez les nuances. C'est sur cette nuance - (n') aura (pas) lieu - que l'écologue Mathieu Farina nous invite à réfléchir. Notre relation à la nature est culturelle. Elle nous nourrit, voire nous enchante - hommes et femmes "modernes" - alors que les "anciens" s'en protégeaient et tentaient, au cours des millénaires, de la domestiquer. Pour comprendre les résistances à "l'évidence" de la crise climatique, à ces phénomènes qui alertent les uns et laissent indifférents les autres, l'auteur nous invite à explorer nos comportements, notre psychologie pour décoder les attitudes qui marquent aujourd'hui les débats et opinions sur le réchauffement climatique et ses conséquences, les "atteintes" à la biodiversité.

Idées fausses, idées "ataviques", lectures partielles des interactions entre modernité et cohabitation avec les écosystèmes, pratiques culturelles, médiatisations douteuses, beaucoup de biais intellectuels et psychologiques influent notre perception de la crise environnementale. En se basant sur des exemples concrets - parmi d'autres exemples comme la pêche à la morue, les ours blancs, la chasse aux trophées, le loup et les parcs nationaux, l'auteur nous invite à prendre du recul et à considérer davantage la science que les émotions pour adopter une attitude positive face aux exigences de la lutte contre la perte de la biodiversité et le dérèglement climatique.