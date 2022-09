La contre-offensive ukrainienne à Kherson met en lumière le plan élaboré par Kiev contre la Russie

Des soldats ukrainiens montent la garde à un point de contrôle à la frontière entre l'Ukraine et la Crimée près du village de Salkovo près de Kherson.

Les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive le 29 août pour reprendre les zones occupées par les Russes au nord du fleuve Dniepr, dans l’oblast de Kherson L’armée ukrainienne espère faire reculer progressivement l’armée russe par un pilonnage systématique de ses lignes de ravitaillement. Phillips P. O'Brien, professeur à l’université de Saint Andrews et l’un des meilleurs experts mondiaux en stratégie militaire, décrypte pour Atlantico cette opération à Kherson et les dernières évolutions du conflit en Ukraine.

Phillips Payson O'Brien est Professeur d'études stratégiques à l’Université St Andrews. Il est l’auteur de How the War was won et The Second Most Powerful Man in the World. Il est rédacteur en chef de War in History. Il a aussi joué un rôle de premier plan en tant que commentateur sur les questions de défense et le débat sur l'indépendance écossaise. Il a témoigné devant des commissions parlementaires britanniques. Il est également apparu dans les médias comme la BBC et STV, et a publié des articles d'opinion dans le Scotsman et le Scottish Herald.

Atlantico : Une contre-offensive ukrainienne a été lancée autour de Kherson. Quelle est la situation actuelle sur le terrain ?

Philipps P. O'Brien : Il semble désormais assez clair qu'une contre-offensive est en cours. Le Pentagone américain et le ministère britannique de la Défense ont " confirmé " une augmentation mesurable des combats à Kherson. Les Ukrainiens ont progressé dans une certaine mesure. Il est important de ne pas être trop spectaculaire quant à la quantité de terrain qu'ils ont repris. Il a également été rapporté que cette offensive avait été discutée avec les États-Unis. Les Ukrainiens essaient très fort de repousser les Russes. Il ne s'agira pas d'une contre-attaque de grande envergure, car cela serait très difficile à faire, mais ils essaient de tromper les Russes de manière agressive, de couper leurs approvisionnements et d'épuiser leur armée à Kherson. Donc, cela pourrait ne pas être ce que les gens attendent. Il y a aussi des rapports constants et réguliers de tirs ukrainiens autour de la rivière Dniepr. Ils visent les ponts pour couper les approvisionnements.

Comment interpréter cette contre-offensive ? Correspond-elle à une stratégie militaire précise ?

D'une certaine manière, ce n'est pas surprenant du tout. Ils en parlent depuis un certain temps et le font à plus petite échelle depuis plus d'un mois : ils font sauter des ponts, attaquent la Crimée, certains endroits au sud et à l'ouest. C'est donc quelque chose qu'ils ont télégraphié. Ils essaient de convaincre les Russes d'envoyer plus de forces dans la région de Kherson pour leur donner des cibles à atteindre. Ce n'est une surprise que pour les personnes qui pensent que l'armée russe était très forte, et que l'armée ukrainienne ne serait pas assez forte pour attaquer. Mais les Ukrainiens ont parlé assez ouvertement de ce qui allait se passer, donc cela ne devrait pas être une surprise.

En tant qu’expert en stratégie militaire, vous considérez que cette contre-offensive est sans précédent car les Ukrainiens ne disposent pas de la suprématie aérienne et du soutien tactique aérien. Pourquoi est-ce si important ?

Ils avancent sans la suprématie aérienne et le soutien tactique aérien ensemble, mais ils ont un peu de soutien tactique aérien. Mais si vous regardez les grandes avancées blindées de ces 70 dernières années, le genre que nous avons vu pendant la Seconde Guerre mondiale, en Irak ou par les Israéliens, elles sont presque toujours composées d'une suprématie aérienne permettant de disposer d'une puissance aérienne tactique. L'armée russe est importante et lorsque vous attaquez une grande armée, vous ne pouvez le faire qu'avec une grande puissance aérienne en soutien. Ici, les espaces aériens au-dessus du champ de bataille sont contestés, ce qui rend l'appui tactique très difficile. Certaines personnes disent que les Ukrainiens se déplacent très lentement, qu'ils ne font pas d'avancées rapides, mais il est très difficile de les imaginer en faire sans soutien aérien. Ce qu'ils essaient vraiment de faire, je pense, c'est d'éliminer les Russes, de couper leur approvisionnement et de les faire craquer. C'est un autre type d'offensive.

Pourquoi peut-on expliquer que les Ukrainiens décident de cette contre-offensive même sans suprématie aérienne ?

Parce qu'ils ont des armes de grande portée. Ils ont des armes de meilleure portée qu'avant et en grand nombre, et elles sont plus sophistiquées que les armes russes. De plus, ils contestent l'espace aérien, ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas de puissance aérienne, ils n'en ont simplement pas le contrôle. Ils le font aussi après un certain temps passé à affaiblir les Russes. La guerre dure depuis six mois, donc l'armée russe doit être assez fatiguée, les Ukrainiens ont probablement un meilleur moral. Donc, ils poussent sur cela et ça leur donne une chance.

Vous avez déclaré que : "En trois jours, les Ukrainiens semblent avoir démontré leur capacité à planifier et à commencer à exécuter des opérations offensives complexes avec une compétence bien supérieure à celle dont l'armée russe a fait preuve à tout moment dans cette guerre". Comment cela ?

Ils ont été manifestement capables de lancer des attaques en amont et en aval de la ligne et de réaliser un certain nombre d'avancées. Les avancées russes ont nécessité des semaines de pilonnage avec très peu de progrès et des pertes élevées. En trois jours, les Ukrainiens semblent avoir fait preuve d'une capacité à combiner les armes pour infiltrer les lignes russes d'une manière plus impressionnante que les Russes ne l'ont jamais fait dans le Donbass.

Était-ce le bon moment pour une contre-offensive, stratégiquement parlant ?

Ils le pensaient. Ils en ont parlé, ils ont de meilleures armes maintenant, les Russes sont en train d'arriver au terme de la période où ils peuvent générer de nouvelles troupes. Cette capacité sera plus limitée maintenant parce que cela a été assez dur pendant quelques mois. Ils ont souffert de pertes d'équipement assez importantes. Les Ukrainiens ont des systèmes meilleurs, parfois bien meilleurs, qu'au début de la guerre. Donc, si les Ukrainiens voulaient entreprendre une action, avant l'hiver, ce serait le moment de le faire. Quand vous pensez que vous êtes le plus fort et les Russes le plus faible.

Que peuvent espérer les Ukrainiens de cette contre-offensive ?

Dans leur esprit, ils veulent atteindre la rivière Dniepr. C'est le but ultime. En faisant cela, ils reprendront le territoire, libéreront Kherson et feront beaucoup de dégâts à l'armée russe. Ils ne vont pas pousser l'armée russe hors d’Ukraine avec cette offensive.

Est-ce réaliste d'aller jusqu'au Dniepr?

Je pense que c'est possible.

La Russie peut-elle riposter et infliger une forte défaite aux Ukrainiens ?

Bien sûr. L'Ukraine fait quelque chose de différent de ce qu'elle a l'habitude de faire. Une grande offensive de ce type n'est pas quelque chose qu'ils ont fait auparavant. Ce n'est pas une opération facile. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que l'armée russe, bien entraînée et bien préparée, devrait faire beaucoup de dégâts en Ukraine.

Dans quelle mesure les Ukrainiens sont-ils mieux préparés aujourd'hui qu'au début de la guerre ? Quelle a été l'importance de l'aide occidentale ?

Ils ont assurément de bien meilleures armes qu'au début de la guerre. Et ce n'est pas facile sans la suprématie aérienne. Les Ukrainiens sont en bien meilleure forme maintenant et ils pensent que l'effort en vaut la peine. Nous devons être prudents quant à ce qui se passe. Il ne s'agira probablement pas d'une énorme victoire comme lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est important, ce sont les dommages qu'ils peuvent infliger à l'armée russe. En fin de compte, cette guerre consistera à savoir qui peut maintenir son armée dans le meilleur état.

En ce qui concerne l'Occident, son rôle est important. L'équipement, la formation, les renseignements qu'ils fournissent en ce moment sur le champ de bataille, tout cela compte énormément. Vous ne pouvez pas le sous-estimer, mais en fin de compte, ce sont les Ukrainiens qui se battent.

Que savons-nous de la réalité des avancées ukrainiennes et des pertes russes ?

Nous devons être prudents. Et j'essaie de l'être sur les réseaux sociaux. Les États-Unis sont certainement prudents également. Il y a eu quelques avancées ; les Russes sont repoussés. En termes de pertes, c'est très difficile à dire. Tout ce que nous savons, c'est que les déclarations ukrainiennes sont souvent beaucoup plus précises que les déclarations russes. Et les rapports ukrainiens montrent une grande augmentation des pertes russes. En supposant que les Ukrainiens soient cohérents dans l'exagération de leurs estimations, les chiffres montrent toujours une augmentation.

Une chose est sûre, ces derniers jours, c'est que les informations en provenance d'Ukraine ont été fortement verrouillées. C'est la contrainte la plus efficace sur les informations qui sortent depuis le début de la guerre. Avant cela, beaucoup de choses sortaient, presque trop. Nous n'avons pas d'informations officielles, et je ne veux pas faire de suppositions. Mais il se passe quelque chose, et nous allons l'apprendre. La rareté des informations n'est pas une preuve de ce qui se passe, mais du fait que les Ukrainiens pensent que c'est important.

Des rapports font état de désertions de soldats russes. Sont-ils crédibles ?

Je suis sûr que certains d'entre eux sont vrais, mais quelques soldats, ce n'est pas beaucoup. Il faut donc connaître les chiffres, et je ne veux pas deviner quels sont ces chiffres. Je n'ai pas vu de chiffres solides ou fiables.

Quelle peut être la perspective à long terme de cette contre-offensive ? Peut-elle changer le statu quo actuel ?

En fin de compte, l’issue de cette guerre sera probablement déterminé par l'état de l'armée russe. Pour l'Ukraine, le meilleur moyen de maximiser son bénéfice politique est d'endommager l'armée russe à tel point que Poutine n'ait plus la capacité de la maintenir au combat de façon efficace et qu’il soit ainsi contraint d’accepter le fait qu’une Ukraine indépendante existe et soit forte. Si l’Ukraine parvient à limiter les dommages sur sa propre armée, la contre-offensive en cours pourrait largement peser dans l'accord de paix final.

Philips P. O'Brien a publié un Thread sur Twitter sur cette contre-offensive menée par les forces ukrainiennes :

Bien que l'on ait beaucoup parlé cette semaine du lancement d'une opération par l'Ukraine, il est préférable de dire qu'une opération ukrainienne en cours est entrée dans une nouvelle phase. Le 29 août, les Ukrainiens ont commencé à exercer une pression sur le front de Kherson.

Quelques histoires émergent sur les succès ukrainiens à Kherson - il faut garder une chose en perspective. Avancer dans cette guerre n'est pas facile.

Si l'on regarde la carte FIRMS de la semaine dernière, on constate une grande activité de feu dans la région de Kherson, et il est intéressant de noter qu'elle est plus importante derrière la ligne de front russe qu'ukrainienne.

Si cela est une indication de l'intensité du feu (et nous devons être prudents), les Ukrainiens ont au moins égalé les tirs à distance russes pour une fois (et les tirs ukrainiens semblent plus précis et bien coordonnés).

En même temps, il y a eu une panique ridicule lorsque la ligne de front russe ne s'est pas effondrée immédiatement et que les Ukrainiens ont marché sur Kherson - ce qui est malheureusement typique de la façon dont la guerre est souvent commentée.

Je pense que nous pouvons dire maintenant que les Ukrainiens ont un plan clair, et qu'ils en ont un depuis des mois. On pourrait le comprendre comme suit : construire, tenter, détruire. J'ai également essayé de le décrire au début du mois d'août comme une attrition accélérée et d'autres ont leurs propres expressions.

L'accumulation est due à l'acquisition par les Ukrainiens de meilleures armes à distance, le plus souvent conformes aux normes de l'OTAN. Cela semble avoir atteint un stade où les Ukrainiens sont capables de mener des opérations complexes mieux que les Russes. Il y a bien sûr les fameux HIMARS.

Mais ils ne sont qu'une partie du système. Ces derniers temps, les Ukrainiens semblent remporter quelques succès aériens en utilisant des drones. Cela est en partie possible parce qu'ils peuvent maintenant neutraliser les ressources antiaériennes et de guerre électronique russes dans les régions en utilisant des missiles HARM.

En témoigne cette déclaration du Ministère britannique de la défense - "Une dégradation substantielle et durable des radars russes par les HARM [utilisés par les MiG-29 ukrainiens] constituerait un revers majeur pour la Russie, dont la connaissance de la situation est déjà problématique."

En d'autres termes, l'Ukraine dans la région de Kherson a un avantage qualitatif en matière de systèmes. Maintenant la tentation. Alors qu'ils construisaient cet avantage qualitatif, les Ukrainiens voulaient pousser les Russes à précipiter leurs forces dans la région afin qu'ils puissent profiter de leur supériorité à venir.

À la fin du mois de juillet, j'ai essayé de comprendre pourquoi les Ukrainiens étaient si ouverts dans leur discussion sur une contre-attaque prochaine à Kherson. Cela semblait contre-intuitif d'une certaine manière, pourquoi dire à son ennemi ce que l'on va faire.

Maintenant la grande question - la contre-attaque ukrainienne. Les signes indiquent que les Ukrainiens ne se précipitent pas, et la difficulté générale de manœuvrer un grand nombre de chars et de véhicules blindés de transport de troupes sur le champ de bataille moderne contre des armes défensives signifie qu'ils ne le feront pas avant longtemps.

Les Ukrainiens, cependant, avaient compris que Poutine serait prêt à tout pour garder la ville de Kherson et la rive ouest du Dnipro, et ils voulaient que les Russes s'y précipitent en force, précisément pour pouvoir la détruire à leurs conditions depuis un meilleur endroit que le Donbass, par exemple.

Et les Russes ont fait ce qu'ils attendaient, comme le montre ce début août.

Point fort de l'évaluation du 7 août :

Les forces russes transporteraient trois à quatre convois d'équipements militaires par jour à travers Melitopol, probablement dans le but de renforcer leurs positions défensives dans les oblasts de Kherson et de Zaporijjia Ouest.

Ainsi, après avoir construit leurs propres systèmes et tenté de pousser les Russes à envoyer des forces supplémentaires dans une zone vulnérable, les Ukrainiens tentent de détruire cette force vulnérable. Cette destruction implique deux éléments. Le premier consiste à couper l'approvisionnement des Russes (bataille des ponts).

Au cours de la semaine dernière, les Ukrainiens se sont même vantés d'avoir pris pour cible tous les ponts sur la Dnpiro, certains semblant même complètement brisés.

L'une des rares choses intéressantes est que les Ukrainiens continuent à affirmer qu'ils ont placé les principaux ponts de la région sous le contrôle du feu (ou quelque chose de similaire). Ils en font un thème.

Si les forces ukrainiennes sur la rive ouest n'ont effectivement pas de pont en état de marche pour se réapprovisionner, elles devront s'en remettre au transport par ferry à travers la rivière ou même au transport aérien. Cela peut fonctionner pendant quelques jours ou semaines, mais pas plus. C'est un système logistique qui va échouer.

Nous sommes donc maintenant dans la phase de destruction accélérée. Les Ukrainiens ont tenté de mettre en place cette grande force, ils essaient de rendre le réapprovisionnement des Russes très difficile, et ils vont utiliser la supériorité de l'Ukraine pour la détruire.

Contre-attaque de Kherson jour 3 (probablement). Il semble de plus en plus qu'il s'agisse d'une opération de formation ukrainienne visant à accélérer l'attrition russe. Ils revendiquent des pertes russes élevées dans de nombreuses catégories hier : soldats, chars, artillerie.

Les déclarations de pertes ukrainiennes publiées ce matin montrent une fois de plus que les Ukrainiens pensent infliger des pertes majeures aux Russes. 450 soldats, 15 tanks, 27 APCs. ...

Ce n'est pas viable. A moins que les Russes ne puissent maintenir une logistique efficace à travers le Dnipro, leurs forces sur la rive ouest seront affaiblies puis s'effondreront.

Jusqu'à ce que cela se produise, ce que les Ukrainiens semblent faire, c'est sonder la ligne en amont et en aval, à la recherche de points faibles, mais sans prendre le risque de trop exposer leurs forces.

L'armée ukrainienne a probablement misé sur l'épuisement progressif et l'embrassement du contingent russe sur la rive droite du Dnipro - tout en le maintenant isolé des approvisionnements et de l'autre côté du fleuve...

Nous sommes donc probablement partis pour quelques semaines supplémentaires d'attrition accélérée et de gains modestes de la part des Ukrainiens. C'est une stratégie gagnante s'ils peuvent empêcher les Russes de se rétablir dans la bataille des ponts.

L'Ukraine frappe vraiment beaucoup le pont Antonovski ces jours-ci. Il semble que le pont Antonovski ait été frappé une nouvelle fois aujourd'hui. A ce stade, j'ai perdu le compte du nombre de fois où il a été touché.

Il y a eu des histoires d'avancées ukrainiennes aujourd'hui, je suis toujours un peu prudent pour les rapporter, mais cela semble légitime. L'armée ukrainienne serait entrée dans Vysokopillia dans l'Oblast de Kherson. Quelques images intéressantes émergent de Kherson aussi avec un convoi russe détruit dans l'Oblast de Kherson. Il aurait été touché par des systèmes ukrainiens de lancement de roquettes multiples.

En se tournant vers l'est, il semble maintenant y avoir des indications assez fortes que les Ukrainiens ont effectivement retraversé le Siverskyi-Donets et pris un village aux Russes. C'était fortement contesté. Peut-être que les Russes l'ont vidé de ses troupes pour aller à Kherson.

Les forces ukrainiennes ont libéré le village d'Ozerne après avoir traversé la rivière Siverskyi-Donets🇺🇦.

C'est une victoire importante pour l'Ukraine de reprendre Ozerne car dans l'Oblast de Donetsk, tous les villages situés d'un côté de cette rivière sont contrôlés par la Russie.

Les Ukrainiens commencent à faire des annonces officielles sur la reprise à Kherson. L'Ukraine libère Vysokopillia dans l'Oblast de Kherson. Yuriy Sobolevskyi, premier chef adjoint du Conseil de l'Oblast de Kherson, a fait l'annonce en disant "Vysokopillia est l'Ukraine". Selon les chaînes Telegram locales, les militaires ukrainiens ont hissé le drapeau ukrainien dans la ville.

Selon un officiel ukrainien, l'objectif est d'épuiser les forces russes dans le sud. Les forces armées ukrainiennes ont les ressources nécessaires pour contenir la Russie dans le sud de l'Ukraine, selon le Commandement.

Actuellement, les troupes ukrainiennes se concentrent sur l'épuisement des forces russes, a déclaré Nataliya Humenyuk, à la tête du Commandement "Sud", lors du téléthon national.

Zelensky parle de la libération de plus de territoires par l'Ukraine. Le président Zelenskyy a tenu la 3e réunion de la semaine de l'état-major du commandant en chef suprême. "Je ne vous donnerai pas les détails, mais les drapeaux ukrainiens retournent aux endroits où ils devraient être".