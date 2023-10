"La colère et l'envie" d'Alice Renard

La mère :

"Quand elle disparaît, je crois, c'est pour être seule. Seule avec son chagrin. Elle part avec, pour l'examiner, pour l'accueillir et le vivre complètement. […] Elle essaye de ne pas nous infliger son malheur, oui, j'en suis sûr, ma petite, ma toute petite fille… Oh ! bien des gens ne comprennent pas, eux croient qu'elle cherche à faire de nos vies un calvaire. Le calvaire, c'est seulement quand elle n'est pas assez forte pour porter son petit puits d'absolu. Et qu'elle éclate. Sur nous. Sur tout ce qui est autour d'elle, à vrai dire. " P 53

Lucien :

"Je voudrais tout posséder pour pouvoir tout t'offrir.

Je dis ça alors que rien ne nous manque. Ou peut-être un orchestre privé ? Un tapis plus moelleux ? Ta tête sculptée huit fois en guise de pion sur un plateau de petits chevaux ? […] Que je sois un adolescent, pour qu'on ait un futur plus long que notre présent, et que je sois tout frêle et tout chétif, pour qu'à ton tour, tu me prennes sur tes genoux. Que l'on m'accorde un vœu pour souhaiter que tous les tiens se réalisent. Que tu aies des chaussures à grelots et que la maison soit pleine de couloirs pour étirer ces moments où je t'entends venir vers moi. " P 81