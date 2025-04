Atlantico business

La classe politique, y compris à l'extrême gauche, découvre les vertus du libéralisme économique

Tout arrive. La classe politique et même les chefs d’entreprise regrettent les vertus du libre-échange. La déferlante du protectionnisme a provoqué un séisme chez les politiques. Tous les responsables sont contre et, même plus, tout le monde est devenu favorable au libre-échange et à l'Europe. Tout le monde est libéral. Tout arrive.