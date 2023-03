La Chine tente de faire croire qu’elle se dégage de la dette américaine d’une main… pour mieux en racheter d’une autre

La politique financière de la Chine vis-à-vis des Etats-Unis interroge.

La Chine laisse suggérer qu'elle réduit ses avoirs du Trésor. Mais la Chine essaie en réalité de limiter les risques sur le plan économique et financier en cas de conflit avec les Etats-Unis.

Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money ( https://www.cfr.org/blog/ Setser ).

Atlantico : La Chine aurait réduit rapidement sa dépendance vis-à-vis des États-Unis en vendant ses bons du Trésor américain. Dans quelle mesure est-ce trompeur ?

Brad Setser : C'est très trompeur -- pour deux raisons.

Premièrement, la Chine - c'est-à-dire l'Administration d'État des changes, qui gère les réserves de change officielles de la Chine - ne détient pas que des bons du Trésor américain. C'est également l'un des plus grands détenteurs mondiaux de soi-disant agences (les obligations émises par des entreprises parrainées par le gouvernement américain, qui garantissent généralement des titres adossés à des hypothèques). Les données américaines montrent très clairement que les avoirs d'agences de la Chine augmentent, et les achats estimés d'agences par la Chine en 2022 sont essentiellement égaux à ses ventes visibles de trésorerie.

Deuxièmement, les avoirs chinois en bons du Trésor n'apparaissent pas tous directement dans les données américaines, comme les avoirs formels de la Chine. Pour apparaître directement dans les données américaines, les gestionnaires de réserves chinois doivent utiliser un dépositaire américain. Lorsque SAFE utilise un dépositaire dans un pays européen, les données américaines ne montrent qu'une augmentation des avoirs du pays d'origine du dépositaire. La Chine a historiquement utilisé Euruclear, un grand dépositaire belge, pour une partie de ses avoirs du Trésor. Et en 2022, il y a eu une forte augmentation des avoirs déclarés de la "Belgique" alors même que les avoirs officiels de la Chine en bons du Trésor ont chuté.

Il y a un point technique moins important - le graphique standard montrant les détentions formelles de bons du Trésor américain par la Chine rapporte ces avoirs à la valeur de marché, et la valeur de marché des bons du Trésor américain a chuté de manière significative l'année dernière. C'est pourquoi je consulte généralement un ensemble de données utiles de la Réserve fédérale qui ajuste ces données aux changements d'évaluation pour obtenir une estimation des véritables achats et ventes.

Pourquoi la Chine achète-t-elle plutôt auprès des agences américaines ?

Les gestionnaires de réserves chinois apprécient vraisemblablement la reprise des rendements. Les agences ont maintenant un taux d'intérêt significativement plus élevé que les bons du Trésor.

Les avoirs des agences chinoises ont également tendance à attirer un peu moins d'attention, car les données sur les avoirs étrangers des agences sont un peu plus difficiles à trouver sur la page Web du département du Trésor que les données sur les avoirs étrangers des bons du Trésor.

Il convient peut-être de noter que la Chine disposait en fait d'un très grand portefeuille d'agences avant la crise financière mondiale - ce n'est donc pas la première fois que la Chine se tourne vers les obligations d'agence.

Vous dites que la Chine veut probablement que les gens pensent qu'elle réduit ses avoirs du Trésor. Pourquoi cela ?

Vraisemblablement, le gestionnaire de réserves chinois trouve un peu embarrassant de détenir autant de bons du Trésor à une époque de concurrence géostratégique croissante. Les "optiques" de la Chine trouvant le gouvernement fédéral américain – y compris le budget de la défense américain – ne sont probablement pas bonnes pour Pékin.

Est-ce à dire qu'il ne faut pas s'inquiéter de la « dédollarisation » de la Chine ?

Personnellement, je ne pense pas que ce soit un risque sérieux. La Chine gère toujours sa monnaie, le yuan, principalement contre le dollar. Il semble avoir conservé environ 60 % de ses réserves en dollars depuis 2015 environ, sans changement significatif dans l'allocation de son portefeuille.

Et les réserves de la Chine sont si importantes que si elle abandonnait le dollar, il n'y aurait pas beaucoup de marchés qui pourraient absorber les afflux qui en résulteraient. La Chine - en comptant ses avoirs indirects via Euroclear - détient probablement environ 1,5 billion de dollars d'agences et de bons du Trésor. De manière réaliste, la seule alternative au dollar pour une fraction importante de ces fonds est l'euro - et l'apport qui en résulterait serait important par rapport à de nombreux marchés d'obligations d'État de la zone euro.

Et compte tenu de la force actuelle du dollar, je ne serais pas inquiet si la Chine décidait à la marge de vendre des dollars et d'acheter des euros et, ce faisant, de faire monter l'euro. Je ne crois pas que ce soit en aucune façon une menace stratégique pour les États-Unis.

Comment éviter de tomber dans le piège de la Chine, si c'en est un ?

Je soupçonne que la Chine est en fait celle qui est piégée – ses réserves de change sont en quelque sorte piégées en dollars, et sont certainement piégées dans les marchés obligataires gouvernementaux et quasi gouvernementaux des pays du G-7.

Mais la leçon de base ici est simple : il est important de comprendre certaines des nuances des avoirs obligataires de la Chine et comment les données américaines sur les avoirs étrangers en bons du Trésor sont collectées. Mes règles de base sont de toujours regarder les données sur les agences et de toujours regarder les chiffres des principaux centres de détention européens – en particulier la Belgique et le Luxembourg – avant de sauter à la conclusion que la Chine se détourne des obligations américaines.