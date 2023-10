La Chienne des Baskerville : « Holmes, sweet Holmes » contre « la Cheyenne des Baskerville »

Cette parodie, très plaisante et jubilatoire, est servie par des dialogues sans temps mort, des running gags à profusion, et des comédiens convaincants qui tiennent un rythme très soutenu.

Les aficionados se délecteront de divers clins d’oeil, la plupart du temps très bien amenés. Hommage est rendu notamment au Rocky Horror Picture show, à L’Exorciste, en passant par La Cage aux folles, viennent ensuite divers jingles publicitaires et, last but not least, des allusions aux Faux British… mais vrais cousins de cette Chienne des Baskerville…