"La chienne des Baskerville", d’Hugues Duquesne et Olivier Mag : Holmes, sweet Holmes » contre « la Cheyenne des Baskerville …

Cette parodie, très plaisante et jubilatoire, est servie par des dialogues sans temps mort, des running gags à profusion, et des comédiens convaincants qui tiennent un rythme très soutenu.

Parmi eux, Sébastien Chartier offre ici un véritable festival : tel Alec Guinness dans Noblesse oblige (1949), il campe une demi-douzaine de personnages, confirmant son HPC (Haut Potentiel Comique). Chartier retrouve notamment Hugues Duquesne, son complice de la désopilante parodie de Ben Hur (2014), grand succès du off à Avignon.

Divers morceaux de bravoure se succèdent à une cadence accélérée : des tirades débitées à vitesse réelle mais auxquelles il manque une voyelle, d’autres prononcées en mode “ultra-inclusif“, des rembobinages ou des déroulés d’action en accéléré, des numéros de music-hall inspirés de Lalaland, et j’en passe…

Les aficionados se délecteront de divers clins d’oeil, la plupart du temps très bien amenés. Hommage est rendu notamment au Rocky Horror Picture show, à L’Exorciste, en passant par La Cage aux folles, viennent ensuite divers jingles publicitaires et, last but not least, des allusions aux Faux British… mais vrais cousins de cette Chienne des Baskerville…

Ce spectacle survolté et bien troussé se déroule dans un décor dessiné mobile, fonctionnel et graphiquement plaisant, avec en arrière plan un écran qui permet des incrustations et des jeux de mains en ombres chinoises aussi drôles que convaincants.