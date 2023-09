"La bataille des retraites" de Cécile Amar

Le mouvement social majeur de protestation contre la réforme des retraites méritait mieux que ce médiocre livre de circonstance. Il conviendrait de s’interroger sur les raisons qui ont conduit à de grandes manifestations contre une réforme de faible ampleur. Il est probable que les déficiences du dialogue social, le mauvais choix du moment avec cinq ans de retard, après le temps perdu à la recherche d’un régime unique de retraite à points, idée technocratique à la complexité irréalisable, et la présentation exclusivement sous l’angle, certes indispensable, de l’équilibre financier, sont largement responsables de ce naufrage.

La politique est un art d’exécution qui suppose de la pédagogie, du dialogue et le bon choix du moment. Aucune de ces conditions n’a été réunie.

Il est bon de rappeler les faits complètement occultés par le livre. La réforme des retraites se résume à l’accélération, de 2035 à 2027, du passage de 42 à 43 ans d’une carrière complète, déjà décidée sous le quinquennat de François Hollande. Tous les Français justifiant de 43 ans de cotisations pourront continuer à prendre leur retraite à partir de 58 ans. L’accélération du calendrier, déjà mentionnée, ajoutera un à deux trimestres de travail, et non deux ans, pour ceux nés entre fin 1961 et 1973. Il n’y aura aucun effet pour tous les autres. Les régimes spéciaux sont supprimés pour les nouveaux entrants. Les bénéficiaires existants de ces régimes spéciaux qui partent aujourd’hui en retraite à 52 ans ou à 57 ans devront effectivement travailler deux ans de plus. On peine à trouver la nature de l’injustice.

La réalité économique sous-jacente mérite d’être développée. Depuis le passage à la retraite à 60 ans adoptée en 1982, les Français ont gagné sept ans d’espérance de vie. 60 ans de l’époque équivalent à 67 ans d’aujourd’hui. C’est pourquoi la quasi intégralité des autres pays européens a déjà décidé de repousser l’âge de la retraite dans une fourchette entre 65 et 67 ans. Les Français travaillent nettement moins que la moyenne de leurs voisins européens. Le taux d’activité des 15/64 ans est seulement de 66%, 10 points inférieurs à celui de l’Allemagne et des pays du Nord de l’Europe, à la politique sociale souvent avancée. La durée de vie moyenne au travail dans ces pays est de 42 ans contre 36 ans en France. Si on y ajoute l’effet des 35 h, ces énormes écarts expliquent à eux seuls l’ensemble des déficits publics et extérieurs de la France et son manque de compétitivité à l’intérieur de l’Europe. En un mot les Français consomment trop, et en plus à crédit, par rapport à ce qu’ils produisent.

Cette pédagogie serait beaucoup plus convaincante que l’équilibre financier du régime des retraites qui génère le concours Lépine des nouveaux impôts et taxes, destructeurs d’emplois, dont la France détient déjà le record.