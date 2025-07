BCE

La Banque de France a-t-elle un coup de chaud ?

Récemment, plusieurs entreprises ont reçu de la Banque de France une lettre annonçant la mise à disposition gratuite d’un « indicateur climat », destiné à mesurer la trajectoire de leurs émissions de CO₂ en comparaison avec les attentes de leur secteur. Au-delà de l’annonce sympathique et du service offert - qui inclut même une visioconférence Teams - les chefs d’entreprise s’interrogent sur la pertinence de cette nouvelle mission pour une banque centrale : quelle légitimité, quels moyens humains et quel coût réel pour l’institution (et par ricochet pour nous) ? Certains redoutent que cet indicateur ne devienne un instrument de notation supplémentaire, susceptible de pénaliser davantage ceux dont le score serait jugé insuffisant, alors même que l’amélioration de la note de solvabilité reste un parcours semé d’embûches. À l’heure où l’on cherche à simplifier et à réduire les dépenses publiques, faut-il vraiment ajouter une « usine à gaz » climatique à un établissement déjà engagé dans la notation financière ?