L'utilisation régulière d'Internet pourrait être liée à un risque plus faible de démence chez les personnes âgées

Virginia W. Chang fait partie du département des sciences sociales et comportementales, École de santé publique mondiale, Université de New York, États-Unis, ainsi que celui de santé de la population, École de médecine Grossman, Université de New York, États-Unis.

Gawon Cho fait partie du département des sciences sociales et comportementales, École de santé publique mondiale, Université de New York, États-Unis.

Atlantico : Vous avez récemment publié une étude intitulée "Internet use and the prospective risk of dementia : A population-based cohort study". Quelle a été votre méthode pour analyser la corrélation entre ces deux facteurs ?

Nous avons utilisé des méthodes d'historique des événements pour analyser les associations entre l'utilisation d'Internet et le temps écoulé jusqu'à la démence en utilisant des données d'enquête recueillies auprès d'un échantillon national représentatif d'adultes américains âgés de 50 ans ou plus.

Vous constatez que l'utilisation régulière d'Internet peut être liée à un risque plus faible de démence chez les personnes âgées. Quelle est l'importance de cette corrélation positive ?

Nous avons constaté que les utilisateurs réguliers d'Internet (qui ont déclaré utiliser régulièrement Internet au moment de l'enquête) présentent un risque de démence environ deux fois moins élevé que les utilisateurs non réguliers. Nous avons été surpris par l'ampleur de la différence de risque, même après ajustement pour divers autres facteurs de risque.

Comment expliquer le lien entre l'utilisation régulière de l'internet et la diminution du risque de démence ?

Les mécanismes exacts ne sont pas encore clairs et notre étude n'a pas examiné les voies mécaniques. Cependant, on a émis l'hypothèse que l'engagement en ligne peut développer et maintenir une réserve cognitive, et qu'une réserve cognitive accrue peut, à son tour, compenser le vieillissement du cerveau et réduire le risque de démence.

Vos résultats sont-ils cohérents avec le reste de la littérature ?

Nous le pensons. Des études antérieures sur l'utilisation de l'internet chez les personnes âgées ont généralement montré qu'elle était associée de manière positive à la santé cognitive. Toutefois, nous avons également trouvé des indications préliminaires selon lesquelles une utilisation excessive pourrait avoir des effets négatifs sur la cognition, ce que de futures études devraient examiner.

Cela signifie-t-il que nous devrions encourager les adultes, même à un âge avancé, à utiliser des ordinateurs et des téléphones et à aller sur l'internet ?

Bien sûr, nos conclusions ne sont pas strictement causales et nous ne savons donc pas si le fait d'encourager les adultes à aller sur l'internet peut les aider à maintenir leurs facultés cognitives plus longtemps. Cependant, notre étude suggère de manière préliminaire que les fonctions cognitives peuvent être maintenues plus longtemps si les personnes qui n'utilisent pas Internet régulièrement essaient de le faire en tant qu'exercice cognitif. Néanmoins, les personnes âgées devraient être attentives aux effets cognitifs négatifs potentiels d'une utilisation excessive d'internet.