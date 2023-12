L’Union européenne trouve un accord sur l’immigration qui ne réduira rien aux flux migratoires

Des migrants franchissent la clôture pour quitter le centre opérationnel appelé "Hotspot" sur l'île italienne de Lampedusa, le 14 septembre 2023

Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.

Après deux jours et deux nuits de difficiles négociations en trilogue, les institutions européennes sont parvenues à un accord préliminaire sur les cinq chapitres législatifs restants du Pacte sur la migration et l'asile , le cadre phare de gestion des migrations de l'UE en préparation depuis des années.

L'establishment bruxellois salue l'accord comme un compromis juste et équilibré, mais les législateurs conservateurs l'ont critiqué, en affirmant qu'il ne mettrait guère fin à une migration massive et effrénée vers l'Europe.

Les cinq pistes convenues mercredi comprennent de nouvelles procédures de contrôle et d’asile qui permettront aux États membres d’identifier et de refouler plus efficacement les migrants économiques qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d’une protection internationale.

En outre, l’invocation de la force majeure permettra aux pays de la ligne de front de contourner certaines restrictions (telles que les durées maximales de détention) et d’accélérer les expulsions face à un afflux soudain de migrants, ainsi que de recevoir des fonds supplémentaires pour construire des infrastructures de protection aux frontières extérieures.

Dans le même temps, le « mécanisme de solidarité obligatoire » – obligeant les pays à choisir entre accepter des migrants ou verser de lourdes sommes dans un fonds commun – reste une partie du paquet, tandis que les plafonds de redistribution convenus à l'avance seraient essentiellement supprimés en cas de crise.

Tout en affirmant que l’accord était un pas dans la bonne direction, le député européen conservateur Nicolaus Fest (ID) a déclaré qu’il « ne changera pratiquement rien » en ce qui concerne l’immigration massive et effrénée. Dans une déclaration envoyée au Conservateur européen , Fest a souligné :

Il n’existe aucun accord pour renvoyer systématiquement les migrants illégaux. La migration clandestine continue d'être considérée [par Bruxelles] comme un phénomène naturel qui doit être combattu par la « gestion » et la redistribution des migrants et de l'argent au sein de l'Europe. Les facteurs d’attraction ne sont pas non plus réduits et les pays d’origine ne sont pas tenus pour responsables.

« Aujourd'hui est véritablement un jour historique », a déclaré la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, lors de la conférence de presse de suivi mercredi matin. Metsola a déclaré que la mise en œuvre de « peut-être le paquet législatif le plus important de ce mandat » était « un énorme succès pour le centre constructif pro-européen ».

Par « centre pro-européen », Metsola entendait le PPE de centre-droit, le social-démocrate S&D et le parti libéral Renew, les trois partis qui détiennent ensemble la majorité à Bruxelles, qui sont principalement responsables de cette percée.

Ceux qui n’appartiennent pas à cette coalition du centre – les Verts et La Gauche d’un côté, et les souverainistes ECR et ID de l’autre – semblent également déçus du résultat. La gauche pense que les règles convenues ne protégeraient pas suffisamment les demandeurs d’asile, tandis que la droite considère le Nouveau Pacte comme un instrument pour les forcer à accepter des migrants dans leur pays.

Cependant, le résultat des négociations (entre les rapporteurs parlementaires, la présidence espagnole du Conseil et les représentants de la Commission) n'est encore qu'un accord préliminaire qui doit être soumis à un nouveau vote en plénière de Strasbourg et au Conseil européen.

« Au-delà de la juste part »

Même si le Pacte n’aura aucune difficulté à être adopté en plénière (puisque les trois partis mentionnés ci-dessus sont déjà présents), le Conseil – ou même un seul État membre – pourrait encore retarder ou bloquer la mise en œuvre en refusant le consentement unanime.

Deux des cinq pistes seront particulièrement difficiles à rallier pour les 27 États membres. Le règlement sur la gestion de l’asile et des migrations (AMMR) et celui sur la gestion des crises (ou force majeure) contiennent des éléments du mécanisme de solidarité qui permettraient à la Commission d’imposer une redistribution obligatoire des migrants aux pays de l’UE.

Dans des circonstances normales, le « pool de solidarité » pour les relocalisations annuelles de migrants reste plafonné à 30 000 demandeurs d'asile par an pour l'ensemble du bloc, répartis dans tous les États membres en fonction de la taille de leur population. La « contribution » initialement prévue de 20 000 € par migrant pour ceux qui ne veulent pas accepter leur part reste également inchangée.

Ce qui est différent – ​​à la demande du Conseil – c'est que les décisions individuelles des États membres sur l'acceptation ou non des réaffectations de migrants ou leur paiement ne seront pas rendues publiques, « mais nous voulons quand même nous assurer que le Parlement européen est informé », a déclaré l'eurodéputé Tomas Tobé, ajoutant que cette question sera abordée plus en détail lors de la mise au point dans les mois à venir.

Mais le règlement de gestion de crise modifiera également le mécanisme de solidarité. Et compte tenu de la pression migratoire constante que connaissent l'Italie et l'Espagne (en particulier à Lampedusa et aux îles Canaries), la force majeure sera probablement invoquée le plus souvent.

« S'il n'y a pas suffisamment de réponse dans la réserve de solidarité pour couvrir tous les besoins [de l'État de première ligne en crise], la Commission demandera aux États membres de s'engager à prendre des mesures de solidarité supplémentaires », a déclaré l'eurodéputé Juan Fernando López Aguilar (S&D), a expliqué le rapporteur du règlement de gestion de crise.

« La priorité sera les programmes de relocalisation obligatoires », a souligné Aguilar, ajoutant que « la Commission veillera à ce que les États membres dépassent leur soi-disant part équitable » de migrants alloués.

Veto entrant

En raison du mécanisme de solidarité, la Pologne et la Hongrie ont empêché la première approbation à haut niveau du Pacte sur les migrations lors du sommet du Conseil de l'UE de juin, car les deux pays considéraient l'option d'une contribution financière comme un « chantage » et promettaient de ne pas mettre en œuvre le paquet s'il est adopté en contournant leur veto.

Le gouvernement conservateur polonais étant exclu, seul Budapest devrait s'opposer au Pacte au Conseil. Mais alors que d'autres pays se préparent à contourner le veto du Premier ministre Orbán sur les fonds ukrainiens début février en dernier recours, le Pacte sur les migrations pourrait également être mis en œuvre d'une manière tout aussi antidémocratique.

Néanmoins, la position hongroise sur le Pacte sur les migrations reste claire et Budapest continuera de s'y opposer, a déclaré l'eurodéputé hongrois Balázs Hidvéghi à The European Conservative. Comme l'a expliqué le législateur :