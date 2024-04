L’une des plus féroces propagandistes du Kremlin a détaillé en public la stratégie russe de déstabilisation de l’Ukraine et de l’Occident

La propagande russe doit se faire afin de servir les intérêts de l'Etat, même si cela se fait par des mensonges.

L'une des propagandistes russes les plus célèbres, Olga Skabeeva, qui diffuse depuis une décennie la haine de l'Ukraine et de l'Occident sur les écrans de télévision, a donné un cours de maître sur la propagande pour de jeunes étudiants à Kalouga.

Atlantico : Qu’a-t-elle révélé en matière de propagande russe ?

Viatcheslav Avioutskii : Il s'agit d'une présentatrice de télévision russe. Elle fait partie du cercle assez réduit de ceux qui animent des émissions quotidiennes de talk-show politiques. Mais en réalité, il s'agit de plateaux de télé utilisés comme des chambres de résonance pour la propagande russe. C'est là où le message officiel est multiplié à la destination de masse.

Dans un master-class, face aux étudiants, elle est en train d'expliquer comment il faut décliner la propagande russe. Son idée principale, c’est que nous sommes en train de vivre dans la période de post-vérité dans laquelle la vérité n'est pas importante. La vérité n'est pas factuelle. La vérité, en fait, est instrumentalisée pour servir les objectifs de l’Etat, donc elle modifiable et ajustable. Par exemple, elle dit que lorsque la Russie frappe la région de Kharkiv, les Ukrainiens pensent que c’est une agression mais, selon elle, ça ne l’est pas. Il s'agit de la création d'une zone sanitaire pour protéger la Russie dans ses régions frontalières. Elle explique qu'il faut être plutôt immunisé face à la vision ukrainienne du conflit et conseille aux étudiants de ne pas chercher à reconstituer la réalité objective à partir de ce que les médias officiels russes véhiculent. Donc, elle demandent aux étudiants de ne pas réfléchir mais s'aligner sur le message officiel russe.

Propagande qui n’a pas commencé lors de l’invasion de l’Ukraine...

Plus le mensonge est grand, plus ça passe. D'accord, en fait, ce type de propagande a émergé non pas avec l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022 mais bien avant. Globalement, je redis que ça a commencé d'une manière assez violente à partir de 2013, liée aussi à l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien était déjà présenté depuis 2014 comme un gouvernement issu d'un coup d'État. Ce qui est complètement faux parce que toutes les procédures ont été respectées afin que la transition de pouvoir se passe d'une manière assez légitime. On a commencé tout de suite à fabriquer une histoire complètement mensongère, comme quoi il s'agit d'un régime antirusse xénophobe qui veut exterminer les populations russophones à l'intérieur de l'Ukraine.

Quel est le rôle de cette femme ?

Elle fait partie avec d’autres des plus féroces propagandistes du Kremlin. Il y a le présentateur Vladimir Soloviev, lequel est extrêmement violent. Après, il y a également comme propagandistes le porte-parole Dmitri Peskov, mais aussi Maria Zakharova, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie ou encore Margarita Simonian, rédactrice en chef de RT.