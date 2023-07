c

La désindustrialisation de l'Allemagne est en cours.

"Les chiffres sont alarmants : dans le pire des cas, c'est le début de la désindustrialisation", conclut un récent rapport du prestigieux Institut économique allemand (IW), basé à Cologne.

Le rapport examine en profondeur les tendances de l'industrie allemande à partir de 2022.

La baisse des commandes, la faible croissance des exportations, la perte de parts de marché pour les voitures électriques et la fuite des investissements sont autant d'indications que "le modèle d'exportation allemand ne fonctionne plus aussi bien qu'avant avec la montée du protectionnisme", selon le rapport.

Plus de 135 milliards d'euros d'investissements directs étrangers ont quitté le pays et seulement 10,5 milliards d'euros y sont entrés, selon l'IW, soit une chute de 125 milliards d'euros.

Citant des données de l'OCDE, le rapport parle d'une perte record. Ces chiffres coïncident également avec ceux publiés en avril par la Bundesbank, qui a également calculé que la fuite des investissements avait atteint des sommets historiques en 2022.

Les industries chimiques et métallurgiques, qui sont à la fois de gros consommateurs d'énergie et des piliers de l'économie allemande, font partie des secteurs qui ont choisi de délocaliser des sites de production à l'étranger en raison de l'augmentation du coût de l'énergie et de l'incertitude quant à l'approvisionnement.

Mais le principal facteur de délocalisation hors d'Allemagne est la pénurie de travailleurs qualifiés et le coût élevé de la main-d'œuvre, que 76 % des entreprises industrielles interrogées dans le cadre du rapport mentionnent comme étant les principaux obstacles à l'exercice d'une activité en Allemagne. Les prix élevés de l'énergie et le fardeau bureaucratique excessif sont des raisons supplémentaires.

"Les conditions d'investissement en Allemagne se sont à nouveau détériorées récemment en raison des prix élevés de l'énergie et de la pénurie croissante de travailleurs qualifiés", a expliqué Christian Rusche, économiste à l'IW.

Il a également blâmé le gouvernement allemand pour une grande partie de la situation, affirmant que les problèmes étaient "d'origine nationale, y compris les impôts élevés sur les sociétés, la bureaucratie excessive et une infrastructure défaillante".

"Le gouvernement fédéral doit prendre d'urgence des contre-mesures pour faire en sorte que l'Allemagne redevienne à l'avenir la première adresse pour les investissements étrangers", a déclaré M. Rusche.

La majeure partie de la production allemande qui a quitté le pays a atterri dans d'autres parties du continent.

"Il est particulièrement alarmant de constater que les investissements des voisins européens se sont effondrés", indique le rapport, qui précise que 70 % des investissements des entreprises allemandes à l'étranger ont été réalisés dans d'autres pays européens.

Les États-Unis ont également incité l'industrie à se retirer d'Allemagne par le biais de leur plan de relance économique, l'Inflation Reduction Act, qui offre de généreuses subventions destinées à attirer l'industrie outre-Atlantique.

Selon le rapport, l'Allemagne est également perdante en ce qui concerne les fonds de relance de l'UE en cas de pandémie, la plupart de l'argent allant à des économies plus durement touchées telles que l'Italie et l'Espagne, qui les utilisent pour attirer des entreprises d'autres pays d'Europe. Volkswagen-SEAT, par exemple, a négocié avec le gouvernement espagnol pour obtenir des centaines de millions d'euros afin de construire l'une des plus grandes usines de batteries de voitures électriques d'Europe dans la région de Valence.

Dans le pays lui-même, la production a également ralenti en raison d'un manque de demande. Selon l'Office fédéral de la statistique, les commandes industrielles ont connu une baisse inattendue de 0,4 % en avril, après une chute de 10,9 % en mars. Les analystes espéraient une meilleure reprise, mais au lieu de cela, les commandes industrielles d'avril ont chuté de 9,9 % en glissement annuel.

Un récent sondage montre que l'AfD a pris de l'avance sur le SPD dans la région de Mecklembourg-Poméranie occidentale (nord-est). Si les élections avaient lieu dimanche, le parti socialiste perdrait 2 points de pourcentage face au parti conservateur. La victoire est étroite mais significative, car la région est un bastion historique du parti socialiste et montre que la montée de l'AfD s'étend géographiquement.

Plus important encore, la croissance de l'AfD a correspondu à la décroissance de l'Allemagne en termes de productivité industrielle.

