L’IA pourrait bien (aussi) révolutionner votre playlist

Désormais, l'intelligence artificielle révolutionne aussi le monde de l'industrie musicale

Atlantico : En avril dernier, un duo d'IA super convaincant entre le rappeur Drake et le chanteur The Weeknd est devenu viral, à semé la panique dans l'industrie musicale, avant d'ouvrir les vannes à des deepfakes comme Frank Sinatra chantant du hip-hop et une mixtape fictive d'Oasis appelée AIsis. Comment l'IA révolutionne l'industrie musicale et les plateformes ?

Alexander Polonsky : L'IA révolutionne de la même manière tous les univers artistiques, pas seulement celui de la musique. Ella a déclenché plusieurs tendances disruptives en cours dans le processus de production artistique :

(Semi-)automatisation du processus de production artistique

L’IA permet d’automatiser la création artistique de manière sans précédent. Il suffit de donner une instruction en langage naturel du type d’art que l’on souhaite créer et l’IA le livre, à un rythme jamais vu dans l’histoire d'art. L’inconvénient est bien sûr que l’IA ne peut jamais suivre parfaitement les intentions de l’artiste, qui souvent ne sont même pas entièrement connues de l’artiste lui-même. Mais le résultat est généralement cohérent et peut être considéré comme un art à part entière. Par exemple, des musiciens virtuels générés par l'IA commencent à émerger, où des personnages totalement virtuels peuvent créer et interpréter de la musique.

L'IA peut également être utilisée comme un tremplin important dans le processus d'inspiration et d'expérimentation qui fait partie intégrante de la création artistique. En conséquence, les artistes peuvent être plus efficaces dans la production de leurs œuvres finales.

Démocratisation de l'art

Un degré élevé d'automatisation simple abaisse les barrières à l'entrée et ouvre la production artistique au grand public. N'importe qui peut désormais composer et produire de la musique originale ou mixer une musique existante

Personnalisation artistique

Un autre effet secondaire de l’automatisation de l’art est la création d’art personnalisé. Au lieu de simplement recommander l’art existant le plus approprié, l’IA peut désormais générer l’art unique qui vous convient le mieux. Cela ouvre des perspectives intéressantes puisque l’art dans ce cas est créé sans aucune instruction explicite, mais plutôt en fonction des goûts de chacun ou d’autres informations personnelles collectées automatiquement. Tout le monde pourrait dans ce cas devenir « musiciens ». sans rien faire du tout.

La musique de fond générée par l’IA s’infiltre dans votre liste de lecture Spotify, créant des paysages sonores relaxants. Expliquez-nous

Il s'agit d'un exemple d'automatisation artistique décrite ci-dessus. Les mélodies ambiantes sont relativement faciles à générer avec succès, c'est pourquoi cela commence par là, mais la tendance se propagera très rapidement à tous les styles de musique.

La distinction des musiques produites par les artistes et les musiques produites par l’IA est-elle possible pour tout à chacun ?

Oui, il existe des outils pour détecter les voix, mélodies et audio générés par l'IA deepfakes. C'est très important pour rassurer les fans et protéger la propriété intellectuelle des artistes. Cependant, il s'agira d'un éternel jeu du chat contre la souris, car à la fois la création et la détection basées sur l'IA deviennent progressivement plus sophistiquées.

Permet-t-elle de créer ou seulement de transformer des contenus, en l’occurrence des mélodies ? Si oui, y a-t-il un risque de concurrence déloyale ou de contournement ?

Les créations originales et les mixages sont possibles. Les deux représentent de grands dangers pour la propriété intellectuelle des artistes de différentes manières. Les créations originales servent généralement à entraîner l’IA, qui bénéficie alors gratuitement d’un vaste spectre de création humaine pour acquérir ses capacités artistiques. Une telle utilisation est particulièrement difficile (mais pas impossible) à détecter automatiquement (la transformation artistique est plus facile à détecter). C'est l'une des raisons pour lesquelles l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'UE sera réglementée par la loi sur l'IA, la première loi générale sur l'IA au monde.