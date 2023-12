L’hiver apporte bien plus que des pulls moches : voilà comment il impacte votre corps comme votre esprit

L'hiver a une incidence sur notre état d'esprit.

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à l’hiver ? Des flocons de neige ? Des mitaines? Un renne? Dans une grande partie de l’hémisphère Nord, l’hiver signifie des températures plus froides, des journées plus courtes et des vacances de fin d’année.

Parallèlement à ces changements, un nombre croissant de recherches en psychologie et dans des domaines connexes suggèrent que l’hiver entraîne également de profonds changements dans la façon dont les gens pensent, se sentent et se comportent.

S’il est une chose d’identifier les tendances saisonnières de la population, il est beaucoup plus délicat d’essayer de comprendre pourquoi elles existent. Certains des effets de l’hiver sont liés aux normes et aux pratiques culturelles, tandis que d’autres reflètent probablement les réponses biologiques innées de notre corps aux conditions météorologiques et environnementales changeantes. Les changements naturels et culturels qui accompagnent l’hiver se produisent souvent simultanément, ce qui rend difficile le fait de déterminer des causes sous-jacentes à ces fluctuations saisonnières.

Avec nos collègues Alexandra Wormley et Mark Schaller, nous avons récemment mené une enquête approfondie sur ces résultats.

Blues hivernal et longue sieste d’hiver

Vous sentez-vous déprimé pendant les mois d’hiver ? Vous n'êtes pas seuls. À mesure que les jours raccourcissent, l'American Psychiatric Association estime qu'environ 5 % des Américains souffriront d'une forme de dépression connue sous le nom de trouble affectif saisonnier, ou TAS.

Les personnes souffrant de TAS ont tendance à éprouver des sentiments de désespoir, une diminution de la motivation à participer à des activités qu’elles aiment généralement et une léthargie. Même ceux qui n’atteignent pas le seuil clinique de ce trouble peuvent constater une augmentation des symptômes d’anxiété et de dépression ; en fait, certaines estimations suggèrent que plus de 40 % des Américains ressentent ces symptômes dans une certaine mesure pendant les mois d’hiver.

Les scientifiques associent le TAS et l’augmentation plus générale de la dépression en hiver à une diminution de l’exposition au soleil, ce qui entraîne une baisse des niveaux de sérotonine, un neurotransmetteur. Conformément à l’idée selon laquelle la lumière du soleil joue un rôle clé, le TAS a tendance à être plus courant dans les régions plus septentrionales du monde, comme la Scandinavie et l’Alaska, où les jours sont les plus courts et les hivers les plus longs.

Les humains, aussi spéciaux que nous soyons, ne sont pas les seuls à présenter certains de ces changements saisonniers. Par exemple, notre parent primate, le macaque rhésus, présente des baisses d’humeur saisonnières.

Certains scientifiques ont noté que le SAD présente de nombreux parallèles avec l'hibernation – la longue sieste pendant laquelle les ours bruns, les écureuils terrestres et de nombreuses autres espèces ralentissent leur métabolisme et évitent le pire de l'hiver. Le trouble affectif saisonnier peut trouver son origine dans des adaptations permettant de conserver l’énergie à une période de l’année où la nourriture était généralement rare et où les températures plus basses imposent de plus grandes demandes énergétiques au corps.

L’hiver est bien connu pour être une période de l’année où de nombreuses personnes prennent quelques kilos en trop. Les recherches suggèrent que les régimes alimentaires sont à leur pire niveau et que le tour de taille est à son plus haut pendant l'hiver. En fait, une revue récente des études sur ce sujet a révélé que les gains de poids moyens pendant la période des fêtes sont d'environ 1 à 3 livres (0,5 à 1,3 kilogrammes), bien que ceux qui sont en surpoids ou obèses aient tendance à prendre davantage.

Il y a probablement bien plus à faire avec la prise de poids de fin d’année qu’un simple excès de friandises abondantes pendant les fêtes. Dans notre passé ancestral, dans de nombreux endroits, l’hiver signifiait que la nourriture devenait plus rare. La réduction de l’exercice physique en hiver et l’augmentation de la quantité et de ce que les gens mangent pourraient avoir été une adaptation évolutive à cette rareté. Si les ancêtres qui ont eu ces réactions à des environnements hivernaux plus froids étaient avantagés, les processus évolutifs garantiraient que les adaptations seraient transmises à leurs descendants, codées dans nos gènes.

Sexe, générosité et concentration

Au-delà de ces changements d’humeur et de tour de taille liés à l’hiver, la saison entraîne un certain nombre d’autres changements dans la façon dont les gens pensent et interagissent avec les autres.

Un effet saisonnier moins évoqué est que les gens semblent devenir plus fringants pendant les mois d’hiver. Les chercheurs le savent grâce aux analyses des ventes de préservatifs, des taux de maladies sexuellement transmissibles et des recherches sur Internet sur la pornographie et la prostitution, qui montrent toutes des cycles semestriels, culminant à la fin de l'été puis pendant les mois d'hiver. Les données sur les taux de natalité montrent également qu'aux États-Unis et dans d'autres pays de l'hémisphère Nord, les bébés sont plus susceptibles d'être conçus pendant les mois d'hiver qu'à d'autres moments de l'année.

Bien que ce phénomène soit largement observé, la raison de son existence reste floue. Les chercheurs ont suggéré de nombreuses explications, notamment des avantages pour la santé des nourrissons nés à la fin de l'été, lorsque la nourriture était historiquement plus abondante, des changements dans les hormones sexuelles modifiant la libido, des désirs d'intimité motivés par la période des fêtes et simplement des opportunités accrues d'avoir des relations sexuelles. Cependant, les changements dans les opportunités sexuelles ne représentent probablement pas tout, étant donné que l’hiver apporte non seulement une augmentation des comportements sexuels, mais également un plus grand désir et un plus grand intérêt pour le sexe.

L’hiver stimule bien plus que la libido. Des études révèlent qu'à cette période de l'année, les gens peuvent avoir plus de facilité à être attentifs à l'école ou au travail. Des neuroscientifiques belges ont découvert que les performances dans les tâches mesurant une attention soutenue étaient meilleures en hiver. La recherche suggère que les changements saisonniers des niveaux de sérotonine et de dopamine dus à une moindre exposition à la lumière du jour pourraient aider à expliquer les changements dans la fonction cognitive pendant l’hiver. Là encore, il existe des parallèles avec d’autres animaux : par exemple, les souris rayées africaines se déplacent mieux dans les labyrinthes en hiver.

Et il y a peut-être aussi une part de vérité dans l’idée d’un esprit de Noël généreux. Dans les pays où la fête est largement célébrée, les taux de dons caritatifs ont tendance à augmenter considérablement à cette période de l’année. Et les gens donnent des pourboires plus généreux, laissant environ 4 % de plus aux serveurs pendant la période des fêtes. Cette tendance n’est probablement pas due à un environnement enneigé ou à des journées plus sombres, mais plutôt à une réponse aux valeurs altruistes associées aux vacances d’hiver qui encouragent des comportements comme la générosité.

Les gens changent avec les saisons

Comme beaucoup d’autres animaux, nous sommes nous aussi des créatures saisonnières. En hiver, les gens mangent plus, bougent moins et s’accouplent davantage. Vous pouvez vous sentir un peu plus maussade, tout en étant plus gentil avec les autres et en étant plus prompt à prêter attention aux autres. Alors que les psychologues et autres scientifiques étudient ce type d’effets saisonniers, il se peut que ceux que nous connaissons jusqu’à présent ne soient que la pointe de l’iceberg.

Cet article a été publié initialement sur le site The Conversation : cliquez ICI