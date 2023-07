"L'histoire de Manon" : entre corruption de la chair et des âmes, la fresque tragique de Mac Millan enivre le Palais Garnier

Un MacMillan peut en cacher un autre : connu pour ses fresques historiques aux décors grandioses, le chorégraphe britannique accorde une seconde danse au Ballet de l’Opéra de Paris cette saison dans L’Histoire de Manon. Ce ballet aux airs de tragédie de mœurs s’ouvre sur l’effervescence d’une cour d’hôtellerie, aux murs couverts de draperies rapiécées. Mendiants, voleurs, courtisanes et prostituées y font commerce de charmes et de regards tendancieux. C’est dans ce « joyeux bordel » que la jeune Manon retrouve son frère Lescaut, qui doit la mener au couvent. Vêtue d’une robe bleu pâle, son air ingénu et ses lignes graciles éveillent l’avidité libidineuse des hommes qui l’entourent, ce dont Lescaut entend bien tirer profit.

Si le corps de ballet peinait à s’échauffer dans cette première scène, où les ensembles manquaient d’harmonie et de relief, l’atmosphère de débauche prend des couleurs sulfureuses au second acte. Dans un hôtel particulier où règne la liesse et le libertinage, Roxane Stojanov se glisse habilement dans le rôle de la maîtresse de Lescaut, dont elle souligne l’insolence et la désinvolture par son regard vif et ses jambes ciselées. Pablo Legasa survole le rôle de Lescaut avec panache, grâce à l’amplitude de ses sauts et ses élans d’ivresse et de cupidité. Myriam Ould Braham rayonne dans le rôle de Manon, dont elle déploie les subtiles nuances de caractère. Dans le confort et la luxure, l’Étoile affiche de grands airs hautains qui sonnent justement faux, car Manon est prise au piège de son péché de jeunesse. Comme un ange tombé du ciel, elle est devenue objet de convoitise, passant d’une étreinte masculine à une autre dans des pas de deux et de trois contorsionnés. À ses côtés, Mathieu Ganio impressionne dans le rôle du chevalier éperdument amoureux, dont le tourment passionné se meut en folie violente et désespérée.

Puissantes et périlleuses, les chorégraphies de MacMillan imposent l’excellence aux interprètes des rôles titres. Avec leurs pas de deux sensuels, ponctués de portés acrobatiques, le couple formé par Myriam Ould Braham et Mathieu Ganio séduit par la force de son lyrisme. De l’amour naissant et à la passion destructrice, les deux Étoiles cristallisent l’attirance irrésistible des deux personnages dans un entrelacs de bras et de jambes sublimes. Dans la chambre de des Grieux à la fin du premier et du second acte, ils expriment leur amour dans la finesse du langage néoclassique du chorégraphe britannique. Mais les immixtions de la société amorale et vénale compromettent leur idylle : la jeune fille ne peut se résoudre à rester dans les bras de son amant et le conduit à tous les excès. Tandis que le ballet s’achemine vers l’issue tragique de leur amour, les scènes théâtrales se font de plus en plus violentes, culminant avec la vision insoutenable du viol de Manon par son géôlier – sous les traits d’Arthus Raveau, brillant dans ce rôle abject.