L'Europe : Espoirs et déceptions

La guerre en Ukraine a entrainé une crise énergétique qui a redonné un regain de jeunesse à l’énergie nucléaire. Les autorités françaises ont remis en cause la lente sortie de cette source d’électricité et lancé un vaste programme de nouveaux réacteurs. En revanche, aucune inflexion n’est apparue du côté de Berlin, même si la durée de vie des trois dernières centrales a été prolongée. Outre Rhin, on n’hésitera pas à recourir au charbon et au lignite pour pallier le manque de gaz russe, sans se soucier des effets négatifs sur l’environnement. L’Allemagne porte une lourde responsabilité dans la crise énergétique, et demain environnementale, sans oublier les conséquences économiques, de l’Europe par ses décisions unilatérales de se mettre dans la dépendance du gaz russe et d’abandonner le nucléaire.