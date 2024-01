"L'étoile du désert" de Michael Connelly

« Elle avait besoin du soutien d’Harry Bosch. Elle savait pouvoir se plaindre de perdre son temps devant lui et que sa réponse serait toute en paroles de sagesse et mots d’encouragement. Il lui rappellerait que dans une enquête pour homicide il y a toujours plus d’impasses que de pistes conduisant à quelque chose. A ses yeux, c’était même l’équation de base et un jour il avait comparé ce travail à un match de base-ball. Les meilleurs joueurs ratent plus de la moitié de leurs lancers et suivre des pistes n’a rien de différent. » P.320