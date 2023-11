"L'enlèvement" de Marco Bellocchio

Né le 9 novembre 1939 à Bobbio en Italie, Marco Bellocchio interrompt à vingt ans ses études de philosophie pour intégrer l'Académie d’Art dramatique de Milan, puis le Centre Expérimental de Cinéma de Rome. Il commence par réaliser quelques courts métrages et après un court passage par l’École des Beaux Arts de Londres, se lance dans le long, en 1965, avec Les Poings dans les poches, remarqué par la critique. Rompant avec le néoréalisme qui prévaut alors sur les écrans de son pays, il crée des œuvres baroques et engagées qui passent au vitriol les fondamentaux de la société italienne : la religion, avec, en 1971, Au nom du père ; la famille, avec en 1979, Le Saut dans le vide, qui vaudra à chacun de ses deux interprètes principaux, Anouk Aimée et Michel Piccoli, un Prix d’Interprétation à Cannes ; et l’armée, avec, en 1976, La Marche triomphale.

A partir de 1980, le cinéaste change et adopte une approche moins provocatrice de ses personnages. Ce seront Les Yeux, la Bouche et Henri IV. Sagesse passagère puisque la plupart de ses films suivants créeront des polémiques. En 2002, Le Sourire de ma mère sur l’Eglise catholique va notamment s’attirer les foudres du Vatican. Deux ans plus tard, Buongiorno, notte, qui revient sur l’assassinat d’Aldo Moro fera trembler un pays encore marqué par les « Années de plomb ».

L’âge n’assagit pas le réalisateur italien. Pour preuve, entre autres, en 2010, Vincere, un biopic sur la maîtresse de Mussolini, en 2012, La Belle Endormie, un drame qui traite du problème de l’euthanasie, et en 2019, Le Traître, une tragédie sanglante sur la fin d’une époque pour la Mafia.

Présenté en compétition au dernier Festival de Cannes, L’Enlèvement (Rapito, en V.O) est le 32ème long métrage de ce cinéaste multi primé.