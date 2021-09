L’énigme Sarkozy : un déjeuner à l’Élysée permet d’y répondre…

Tous défilent dans ses bureaux de la rue de Miromesnil : Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, d’autres… Tous espèrent être adoubés, tous repartent bredouilles.

La rue de Miromesnil c’est pour eux L’Enfer de Dante : « Voi ch'entrate , lasciate ogni speranza ». Pas sûr que Sarkozy soit toujours très amoureux de ce qu’il appelle encore « sa famille politique ».

Pour Les Républicains l’ancien président de la République est le parrain, le juge de paix et le capo mafioso. On guette le moindre froncement de ses sourcils, son regard, ses mots qui sont rares. Pauvres, pauvres Républicains !

Ils voient en Sarkozy un faiseur de rois. Et puis, soudainement, un doute affreux vient les envahir. Et si le roi choisi par Sarkozy n’était pas un des leurs ? Et si il allait voir ailleurs si l’herbe y est plus verte ?

Ils ont ainsi appris avec désespoir que ce jeudi Nicolas Sarkozy avait déjeuné à l’Élysée avec Emmanuel Macron. Un déjeuner présenté comme « discret ».