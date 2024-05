Le président Egyptien, Abdel-Fattah al-Sisi, ne pouvait pas ignorer l'existence des tunnels menant à Gaza - Photo Christophe Ena / POOL / AFP

Alexandre del Valle est un géopolitologue et essayiste franco-italien. Ancien éditorialiste (France Soir, Il Liberal, etc.), il intervient dans des institutions patronales et européennes, et est chercheur associé au Cpfa (Center of Foreign and Political Affairs). Il a publié plusieurs essais en France et en Italie sur la faiblesse des démocraties, les guerres balkaniques, l'islamisme, la Turquie, la persécution des chrétiens, la Syrie et le terrorisme.

Atlantico : L’attitude de l’Egypte vis-à-vis d’Israël interroge. Le nombre de tunnels menant de l’Égypte à Gaza est considérable, selon les médias américains et il semble difficile de croire que les autorités égyptiennes ignoraient l’existence de ces tunnels. Selon CNN, l'Égypte a intentionnellement fait sauter le dernier accord d'otages : “Les renseignements égyptiens ont discrètement modifié les termes d'une proposition de cessez-le-feu qu'Israël avait déjà signée plus tôt ce mois-ci”, selon trois personnes proches des discussions. L'Égypte n’a-t-elle pas trahi Israël au niveau des tunnels, des négociations avec les Hamas et sur les projets de l’organisation terroriste concernant les attaques du 7 octobre ?

François Chauvancy : Il ne faut pas oublier que Gaza était sous l'autorité égyptienne pendant de nombreuses années. Les services secrets égyptiens sont parfaitement au courant de tout ce qui se passe dans Gaza. Il est possible de leur reprocher de n’avoir pas averti Israël de l’imminence des attaques du 7 octobre mais il semblerait bien qu’Israël ait été alerté de l’imminence d’une attaque mais que le pouvoir politique israélien n'aurait pas pris en compte les avertissements transmis.

Concernant l’existence des tunnels vers Gaza à la frontière égyptienne, il paraît invraisemblable que des tunnels puissent être creusés à partir de l'Égypte sans que les Egyptiens soient au courant. Il y a forcément eu un accommodement, sans doute au niveau local ou étatique. Mais la mouvance islamiste en Egypte est combattue par le maréchal al-Sissi dans le Sinaï. Les mouvements islamistes n’ont été pas éradiqués mais fortement entravés en Egypte. Après la chute du président Morsi, les Frères musulmans ont été pourchassés et emprisonnés. Il y a une volonté du gouvernement égyptien de poursuivre les islamistes.

Il peut donc y avoir eu un double discours du gouvernement égyptien vis-à-vis d’Israël. La principale explication repose aussi sur la corruption. Il paraît inconcevable que l'Egypte favorise les islamistes alors qu'elle les a combattus sur son sol ou dans le Sinaï et qu'il y a quand même eu un accord de paix qui a été signé en 1979 avec Sadate. Il y avait un intérêt mutuel à la paix entre Israël et l’Egypte.

Il y a aussi des intérêts économiques sur le gaz et le pétrole entre Israël et l’Egypte.

L'Egypte prête attention à ce que fait Israël vis-à-vis des populations en Cisjordanie. Même si l'Egypte fait preuve de modération dans ses critiques vis-à-vis d'Israël, il n’est pas certain que les autorités égyptiennes acceptent totalement la politique d'Israël.

Est-ce qu'il n'y a pas eu par le passé un intérêt égyptien à passer des accords avec le Hamas ou des organisations djihadistes pour tempérer les mouvements radicaux et les risques d’attentats sur le sol égyptien ?

François Chauvancy : Ce type d’accord a pu exister mais cela est difficile à prouver. Au regard de la réalité du terrain et des travaux de chercheurs ou de spécialistes du Proche-Orient, l’Egypte agissait dans la bande de Gaza. Ceux qui traitaient le problème islamiste à Gaza étaient plutôt le Qatar.

L’Egypte a combattu les islamistes sur le territoire national et a longtemps lutté contre l’influence des Frères musulmans.

Il a pu y avoir des accords, des accommodements avec les islamistes pour avoir la paix. Il ne faut pas oublier aussi que l’ancien président égyptien issu des Frères musulmans Mohamed Morsi est décédé. L’influence des Frères musulmans a été cadenassée en Egypte.

Pourquoi l'Égypte a-t-elle tenu à ralentir l'opération de l’armée israélienne à Rafah ?

Alexandre del Valle : L'Égypte doit tenir compte non seulement des pays arabes, mais aussi de sa propre population et de l'opinion publique. Lors des printemps arabes, les Frères musulmans, qui soutiennent le Hamas, étaient au pouvoir en Égypte. Ils ont été destitués par un coup d'État mené par M. al-Sisi et sont depuis persécutés. Cette persécution a créé des martyrs et de nombreux partisans clandestins, très proches du Hamas. En effet, la majorité des Égyptiens avait voté pour les Frères musulmans et considère que les élections ont été volées par un coup d'État. Les Égyptiens voient le Hamas comme un frère, car il fait partie de la mouvance des Frères musulmans. Voilà pour la raison interne. La raison externe est que l'Égypte se trouve dans une position ambigüe. Elle participe au blocus de Gaza depuis longtemps, souvent de manière plus stricte qu'Israël. Alors qu'Israël a permis à certains habitants de Gaza de travailler en Israël, l'Égypte n'a pas pris de telles mesures, restant intransigeante dans l'application du blocus, bien que cela soit rarement mentionné. Cependant, l'opinion publique arabe tolère mal cette situation. Pour ne pas passer pour un traître ou un allié d'Israël, les dirigeants égyptiens cherchent à détourner l'attention en affichant des réticences à l'opération israélienne. Malgré son opposition idéologique aux Frères musulmans, le régime de Sisi doit naviguer avec prudence pour préserver sa réputation auprès de l'opinion publique arabe. De plus, l'Égypte joue un rôle dans les négociations internationales. La France et l'administration Biden demandent également à Israël de ne pas mener d'opérations massives à Rafah, à cause du risque de déplacement de centaines de milliers de personnes vers l'Égypte et le Sinaï. Le Hamas a instauré un régime totalitaire à Gaza, et un exode massif entraînerait l'arrivée en Égypte de personnes potentiellement radicalisées, ce qui alimenterait le djihad en cours dans le Sinaï, où opèrent Al-Qaïda, Daesh et des groupes proches des Frères musulmans. Ainsi, bien que l'Égypte soit en relation avec Israël et participe au blocus de Gaza, elle ne peut accepter une opération qui entraînerait l'exil massif de Palestiniens, dont beaucoup de sympathisants du Hamas. Cela représenterait une menace sécuritaire en réveillant le djihad en Égypte, composé en grande partie d'anciens Frères musulmans radicalisés et pro-Palestinien.

Est-ce que l'Égypte aurait potentiellement menti aux services secrets américains et israéliens sur la présence des tunnels ? Ou est-ce que cela est plutôt le signe de l’importance de la corruption ?

François Chauvancy : Il s'agit plus de l’influence et des effets néfastes de la corruption à l’échelle locale ou par certains mouvements.

Il ne faut pas oublier que les Etats-Unis ont aussi un rôle important via les financements et les donations auprès de l’Egypte et d’Israël (entre 1,5 et 3 milliards de dollars) pour les armements et l’armée.

L'Egypte aurait pu chercher à avoir la paix avec les mouvements islamistes. Mais creuser des tunnels est une vaste entreprise. Il y a eu forcément sur le territoire égyptien des personnes ou des organismes qui ont favorisé la construction de ces tunnels vers Gaza. La question est de savoir si cela émane de l’Etat égyptien ou si cela peut-il être lié à des organisations ou à des mouvements radicaux locaux, notamment via les Frères musulmans ?

Il n’est pas impossible qu’il puisse y avoir une collusion, une corruption morale entre des Egyptiens islamistes, donc pro-Hamas, qui n'aient pas été identifiés par le pouvoir égyptien, et qui, à partir de leurs fonctions, soient capables de creuser ces tunnels.

Localement, dans l'administration égyptienne, il est possible que des islamistes, des membres des Frères musulmans, soient actifs et n’aient pas été découverts.

Cela fait des années que ces tunnels se construisent. Ils ne sont détruits que par les Israéliens. Comment peut-on accepter que l'Etat égyptien ne soit pas au courant ?

Il peut y avoir une forme de collusion sur le terrain avec une subversion par les Frères musulmans dans l'administration.

Il est difficile de penser également que les services de renseignements égyptiens n'aient pas été au courant de la construction des tunnels.

Le contexte et la situation en mer Rouge peuvent aussi avoir une influence. Les Houthis se sont impliqués dans le conflit avec l’appui de l’Iran. Les attaques des Houthis ont entravé les voies commerciales maritimes et donc de circulation des marchandises qui passent par le canal de Suez. Cela met en difficulté et réduit de 40 % le budget des recettes de l'Etat égyptien. L'Egypte est dépendante des ressources amenées par le canal de Suez, du trafic commercial maritime passant par la mer Rouge. Or, il est actuellement entravé par les Houthis, soutenus par les Iraniens dans le cadre de la crise de Gaza. Cela peut expliquer l’ambivalence de l'Egypte.

La rue arabe n‘accepte pas ce qu’il se passe à Gaza. Il y a une pression extérieure sur l'économie égyptienne, qui est déjà en forte difficulté avec le terrorisme qui a fortement amoindri les rentrées financières liées au tourisme.

Le double jeu de l’Egypte peut être lié à une logique de survie face à la masse de problèmes auxquels le pays doit faire face, notamment avec une population arabe appauvrie qui a besoin de nourriture.

L'Egypte est l'un des principaux acheteurs de blé de la Russie et de l’Ukraine. Les coûts ont augmenté avec la guerre.

L'Etat égyptien cherche à survivre face à un contexte international et local tout à fait mouvementé, mouvant et difficile à contrôler.

Alexandre del Valle : Aujourd’hui, on n'a pas nécessairement de preuve que l’Égypte était au courant de l’existence des tunnels à Rafah et aurait menti aux gouvernements américain et israélien. Par contre, ce qui est possible, c'est qu'à l'intérieur du régime égyptien, il peut y avoir eu des personnes qui ont pu fermer les yeux. Ce n’est pas forcément une stratégie de double-jeu d'al-Sisi, mais c'est quand même un pays arabe. C'est le plus grand des pays arabes. Il y a une population qui a voté majoritairement pour les frères musulmans et qui est pro-palestinienne de manière radicale, plus que certains autres pays arabes, comme les Émirats ou l'Arabie saoudite. Il y a une très grande empathie pour les Palestiniens. Gaza a été sous contrôle égyptien par le passé et possède une histoire liée à l'Égypte. Par conséquent, il existe un lien émotionnel, historique, identitaire et idéologique fort entre l'Égypte et Gaza. Ce n'est pas nécessairement par une stratégie de double jeu ou de complaisance avec le Hamas, mais une solidarité avec les frères arabes, musulmans sunnites, et palestiniens. Il est probable que certains membres du régime égyptien aient fermé les yeux sur certains tunnels pour ces raisons. Ce n'est pas nécessairement la volonté explicite du régime, mais il est possible qu'al-Sisi estime que pour diminuer la menace djihadiste, il ne soit pas nécessaire de détruire ou d'empêcher tous les tunnels. Cela permettrait au régime de ne pas être perçu comme totalement opposé à la résistance palestinienne. Ainsi, on peut affirmer que l'Égypte n'a pas été totalement opposée à la résistance palestinienne. Ce n'est pas une stratégie délibérée d'al-Sisi ni un véritable double jeu stratégique. C'est plutôt compréhensible dans un pays où, comme en Sicile, certains mafieux ont pu se cacher pendant 30 ans en raison de l'empathie de la population. Même un État sérieux ne peut pas contrôler tous les aspects de son territoire lorsqu'il existe une forte sensibilité envers une cause. Dans ce cas, la sympathie pour la cause palestinienne en Égypte est encore plus forte que celle de la population sicilienne envers la mafia. C'est la cause la plus émotionnelle dans les pays arabes. Donc, il y a forcément eu des complicités, des tolérances ou des gens qui ont fermé les yeux. Mais cela est bien connu depuis longtemps. Ce n'est pas une révélation que certains tunnels aient été construits et que du côté égyptien, ils n'aient pas été démantelés. Ce n'est pas nouveau. Il est presque impossible de contrôler totalement une population à 80 ou 90 % musulmane sunnite et très pro-palestinienne, surtout sachant que Gaza a longtemps été égyptienne. Une étanchéité totale est pratiquement irréalisable. Il y a forcément des complicités. Je dirais plutôt des complicités officieuses qu'une double stratégie de l'Égypte, car al-Sisi est véritablement un ennemi du Hamas.

Alors que de nombreux pays arabes avaient entamé des négociations ou des accords avec Israël, assiste-t-on maintenant, avec le rôle de l'Egypte assez trouble, à une forme de trahison ou de rejet de ces partenariats avec Israël ?

François Chauvancy : Il y a un problème au coeur du monde arabo-musulman. Les politiques, les gouvernements n’ont pas la même vision que le peuple de la rue. Les gouvernements ont pris fait et cause pour des accords de realpolitik avec Israël. Les Emirats arabes unis ont installé une ambassade à Jérusalem. Le Bahreïn, le Maroc, le Soudan ont passé un accord avec Israël. Le Maroc a même lancé une coopération militaire pour la fabrication de drones avec Israël. Il y a aussi l'Arabie Saoudite, dont l'accord était envisagé dans le cadre des accords d'Abraham.

Les pays arabes aujourd'hui ont des populations en démographie croissante. Ils ont quand même la question du pétrole qui va se poser pour une partie d'entre eux. Ils vont devoir transformer leur économie pour qu'elle ne soit pas qu'une économie de rente pétrolière ou de gaz. Ces pays doivent aussi gérer la stabilité de leurs régimes. La population arabe pourrait remettre en cause leur pouvoir.

Alexandre del Valle : Je pense qu'aucun pays arabe n'est vraiment fiable dans un conflit qui oppose Israël, avec un gouvernement comprenant certaines tendances d'extrême droite prônant le grand Israël, et les Palestiniens de Gaza, qui sont à l'origine et solidaires d'une attaque monstrueuse et antisémite le 7 octobre. Cependant, cet événement a été éclipsé par les 20 000 à 40 000 morts qui ont suivi et le nombre énorme de déplacés, ainsi que la difficulté d'acheminer l'aide alimentaire. Cela émeut profondément la majorité des musulmans dans le monde. En France, par exemple, la majorité des musulmans sont totalement pro-palestiniens et estiment que le Hamas n'est pas le véritable problème, mais que c'est la réaction israélienne qui l'est. De ce point de vue, je ne pense pas que l'Égypte soit moins fiable que le Qatar. En fait, elle est peut-être même plus fiable, car l'Égypte n'abrite pas les leaders qui appellent à tuer les Juifs. Le Qatar, en revanche, abrite depuis des années les dirigeants du Hamas et de nombreux mouvements islamistes radicaux, et a aidé de nombreux djihadistes d'Al-Qaïda dans plusieurs pays. Ainsi, la comparaison entre l'Égypte et le Qatar n'est pas vraiment appropriée. La déception envers l'Égypte pourrait être due à une certaine naïveté. L'Égypte ne pouvait pas être plus royaliste que le roi. Contrairement aux Émirats ou à la Jordanie, l'Égypte ne peut pas se permettre d'être totalement alignée avec les stratégies israéliennes contre le Hamas. Les Émirats sont plus éloignés et ont une population réduite, tandis que la Jordanie est sous une sorte de protectorat anglo-américain. Même l'Arabie saoudite a dû verbalement exiger des concessions de la part d'Israël. Je ne pense pas qu'il y ait une duplicité plus grande du côté de l'Égypte. C'est un pays menacé existentiellement s'il semble trop pro-Israël. Il y a une majorité d'Égyptiens qui rêvent de renverser al-Sisi et de recréer un printemps arabe. C'est une réalité souvent oubliée. Du point de vue israélien, c'est regrettable, mais du point de vue égyptien, ils marchent sur des œufs.